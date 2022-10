Tìm người đàn ông gây tai nạn khiến thanh niên dập lá lách

(PLO)- Sau tai nạn, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy tay, dập lá lách. Trong khi đó, người gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Ngày 11-10, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang thụ lý giải quyết tin báo tai nạn giao thông xảy ra tại trước số 45 Bùi Đình Túy (phường 26, quận Bình Thạnh) khiến một thanh niên bị thương nặng.

Theo hồ sơ, lúc 10 giờ ngày 27-8, chị Phạm Thị Thu Hằng (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo tin tai nạn giao thông. Theo trình báo, khoảng 19 giờ ngày 23-9, anh Đào Trọng Thắng (SN 2003) điều khiển xe máy 47L1-38268 chở theo anh Nguyễn Quang Thái (SN 2004, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Bùi Đình Túy.

Khi đến trước số 45 Bùi Đình Tùy, xe máy do anh Thắng điều khiển va chạm với một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Sau va chạm, anh Thắng bị thương nặng nên được Thái chở vào bệnh viện Nhân dân Gia Định Cấp cứu. Tại bệnh viện, nhân viên y tế xác định Thắng gãy tay trái, dập lá lách.

Sau đó, vụ việc được trình báo đến Công an phường 26.

Để có cơ sở giải quyết, Công an quận Bình Thạnh thông báo tìm người đàn ông liên quan trong vụ tai nạn nêu trên liên hệ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an quận Bình Thạnh (28 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh). Sau 30 ngày, nếu bên liên quan không đến cơ quan Công an để giải quyết thì sẽ xử lý theo quy định.

NGUYỄN YÊN