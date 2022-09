Tìm người phụ nữ từng mua dâm để sát hại, cướp tài sản

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 22-9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn G (G là tên, không phải viết tắt, 22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 179 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Theo cáo trạng, do nợ tiền thua độ bóng đá, tối 13-7-2021, bị cáo G thuê một người chạy xe ôm chở từ huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đến một quán cà phê ở phường An Hòa, TP Rạch Giá kiếm người phụ nữ từng mua dâm trước đó để “tâm sự”, nhưng mục đích là sát hại để cướp tài sản.

Đến nơi, G gặp và được chị D dẫn về phòng trọ gần đó để “tâm sự”. Thế nhưng, khi vào phòng, G từ phía sau dùng tay phải siết mạnh cổ của chị D. Bị siết cổ, chị D vùng vẫy làm cả hai bị trượt ngã xuống nền nhà, lúc này, G kẹp cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

G lục tìm tài sản trong túi xách của nạn nhân. Thấy cơ thể nạn nhân phản ứng, G tiếp tục dùng sợi dây của túi xách siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, G lấy của nạn nhân hơn 87 triệu đồng, hai điện thoại di động, hai chiếc nhẫn, một vòng và một lắc đeo tay.

Lát sau, bạn trai của chị D. đến tìm nhưng thấy phòng trọ khóa trong nên đập cửa và ngồi bên ngoài gọi điện thoại cho chị D. Thấy điện thoại của nạn nhân đổ chuông nhưng không thể tắt nguồn, G nhúng vào nước, đồng thời lấy luôn 14 USD nạn nhân để ở ốp lưng điện thoại.

Thấy phía bên ngoài im lặng, G mở chốt cửa tẩu thoát thì bị bạn trai của nạn nhân dùng tay chặn. Tuy nhiên, G đã trốn thoát.

Khi vào phòng, thấy chị D. đã tử vong nên người bạn trai của chị đã tri hô và đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Về phần G, sau khi gây án bị cáo đã mang tài sản cướp được giấu ở trang trại nuôi gà (nơi G đang làm thuê).

Hai ngày sau, qua điều tra, lực lượng công an đã xác định được hung thủ của vụ án và tiến hành truy vết, tìm ra nơi ở của G. Tuy nhiên, khi công an đến, G đã bỏ trốn. Qua khám xét, công an đã thu giữ toàn bộ số nữ trang, hai điện thoại và số tiền 51,8 triệu đồng.

Một ngày sau, biết không thể trốn thoát nên G đã đến cơ quan công an đầu thú.

Làm việc với lực lượng chức năng, G khai đã sử dụng hơn 35 triệu đồng cướp được vào việc thuê taxi, đóng tiền ngân hàng, mua một điện thoại cũ và một điện thoại mới gửi cho mẹ ruột.