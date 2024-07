Tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại ô tô rồi nhảy xuống sông Hồng 15/07/2024 12:04

Nguồn tin của PLO sáng 15-7 cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Thi thể người này được tìm thấy trên sông Hồng, thuộc địa phận TP Việt Trì, sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiếc ô tô màu đỏ nam thanh niên để lại rồi nhảy sông. Ảnh CTV

Vụ việc nam thanh niên nhảy sông Hồng xảy ra trưa 2-7. Lúc đó, người dân phát hiện một người thanh niên mặc áo đen bỏ lại ô tô trên cầu Phong Châu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Khi phát hiện người này trèo qua lan can cầu, người dân đã khuyên can nhưng không thành công. Tiến hành xác minh vụ việc, Công an huyện Lâm Thao làm rõ người nhảy cầu là anh THH (32 tuổi, ngụ TP Việt Trì) và phát thông báo truy tìm.