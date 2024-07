Vụ 3 công nhân ngạt khí tử vong ở Lai Châu: Trước đó đã có người đi cấp cứu 13/07/2024 19:21

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu khởi tố điều tra vụ 3 công nhân ngạt khí tử vong trong hầm thủy điện Nậm Cuổi 1.

Liên quan đến vụ 3 công nhân ngạt khí tử vong trong hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, Công an tỉnh Lai Châu ngày 13-7 đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động để điều tra.

Trước đó, cơ quan pháp y chẩn đoán cả 3 nạn nhân bị tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn, không phải do nổ mìn, sập hầm...

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vào hầm cứu hộ nạn nhân. Ảnh CA

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân vụ ngạt khí xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động (ATLĐ).

Những người có trách nhiệm đã chạy máy phát điện công suất lớn trong hầm với thời gian dài; hệ thống máy tạo ô xy chỉ hoạt động được khi nổ mìn, xúc thải; hệ thống thông gió không hoạt động thường xuyên; trang bị ATLĐ cho công nhân không đầy đủ.

Ngày 9-7 tại công trình này đã xảy ra việc một công nhân bị ngất do ngộ độc khí, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ nhưng đến chiều 10-7, đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn dẫn đến việc 3 công nhân ngạt khí tử vong.

Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra vụ 3 công nhân ngạt khí tử vong. Ảnh CA

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động để tiếp tục điều tra, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Cuổi 1 tạm dừng thi công ngay hạng mục công trình hầm, chỉ thi công khi có phương án kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định.

Đơn vị này cũng được yêu cầu phối hợp với cơ quan liên quan niêm phong cửa hầm phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay cơ quan CSĐT đang triệu tập làm việc, lấy lời khai đối với ông Đoàn Trọng Đạt, 38 tuổi và Nguyễn Xuân Trường, 58 tuổi là giám đốc và phó giám công ty TNHH T&Đ 86, Lê Văn Duẩn, 38 tuổi, chỉ huy trưởng công trường và những người liên quan.