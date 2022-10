Tình tiết mới vụ đột nhập nhà chủ tịch huyện cướp tài sản

(PLO)- Công an Đắk Lắk vừa bắt thêm một người liên quan đến vụ đột nhập vào nhà Chủ tịch huyện Krông Năng để cướp tài sản.

Ngày 23-10, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang tạm giữ Trương Công Việt, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng để điều tra về hành vi che giấu tội phạm trong vụ đột nhập, cướp tài sản nhà Chủ tịch huyện này.

Theo đó, Việt đã có hành vi mang tiền mà Phạm Minh Cường cướp trong nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng đi chôn giấu.

Vụ cướp xảy ra tại nhà ông Vũ Văn Mỹ, tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Những người bị bắt nêu trên bị tình nghi đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th vợ ông Mỹ, cướp đi nhiều tài sản của gia đình.

Sau khi nhận tin báo của bà Th, Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ truy tìm. 4 tiếng đồng hồ sau, công an đã bắt giữ được ba nghi can là Nguyễn Văn Giáp (ngụ TP Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ba người này, công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, những người bị bắt khai nhận đã theo dõi nhà bà Th từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình để đột nhập trộm cắp tài sản.

VL