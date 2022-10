Khen thưởng 2 đơn vị khám phá nhanh vụ cướp đột nhập nhà chủ tịch huyện

(PLO)- Hai đơn vị phá nhanh vụ trộm cắp tài sản tại nhà chủ tịch huyện được khen, thưởng nóng.

Ngày 17-10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao thưởng đột xuất cho hai đơn vị tham gia khám phá nhanh vụ nhóm người đột nhập nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng để cướp tài sản.

Nhóm cướp ba người đã bị công an bắt giữ sau bốn giờ gây án.

Sáng 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo tại nhà bà Lê Thị Th (vợ ông Vũ Văn Mỹ, 51 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) xảy ra vụ cướp tài sản.

Nhóm cướp đã đột nhập vào nhà dùng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Th. rồi cướp đi nhiều tài sản của gia đình.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ truy bắt.

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công ba nghi can Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, ngụ xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột), Phạm Minh Cường (28 tuổi, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) gây ra vụ cướp táo tợn trên.

VŨ LONG