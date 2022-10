Tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 2 người bị bắt

(PLO)- Hai người đàn ông ở Thanh Hóa được thuê đón, chở hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 11-10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy (30 tuổi) và Phạm Văn Tiến (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra tội tổ chức cho người nhập cảnh trái phép.

Theo công an, ngày 4-10, Duy và Tiến được một số người thuê đón, chở hai người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội vào TP.HCM.

Khi đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận, do Duy và Tiến thu giữ toàn bộ giấy tờ, điện thoại nên một người Trung Quốc bỏ trốn. Sau đó, người này bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ.

Tiếp đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an bắt giữ Duy và Tiến tại tỉnh Đồng Nai khi hai nghi phạm này đang tiếp tục chở người Trung Quốc còn lại.

Cơ quan công an xác định Duy và Tiến đã nhiều lần đón, chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đưa vào TP.HCM. Sau đó, những người này sẽ được đưa vượt biên sang Campuchia.

