Tổ công nhân tự quản: Góp phần giữ an ninh trật tự địa phương

Một số địa bàn tại TP.HCM hiện đã có mô hình tổ công nhân tự quản (CNTQ) ở các khu nhà trọ nhằm phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội như ngăn chặn các hành vi tệ nạn ma túy, mại dâm, tố giác, tham gia phối hợp bắt giữ tội phạm giao cho cơ quan công an xử lý, nhắc nhở, ngăn chặn những hành vi gây rối. Việc này đã góp phần rất nhiều vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn cũng như ở TP.HCM nói chung…

Kịp thời xử lý thông tin liên quan đến ANTT

Nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, UBND phường Trung Mỹ Tây và UBND phường Thới An, quận 12 đã thành lập tổ công nhân tự quản về ANTT. Từ đó có kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bà Hồ Thị Hiền, Phó Bí thư phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cho biết tổ công nhân tự quản được thành lập nhằm phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, tương trợ trong khu nhà trọ.

Mô hình tổ CNTQ tại phường Trung Mỹ Tây được thành lập từ ngày 16-5-2022, đến nay đã hoạt động được gần hai năm. Cụ thể, UBND phường đã thành lập chín tổ CNTQ, mỗi tổ tự quản bao gồm năm người thuộc ban chủ nhiệm, có vai trò tuyên truyền, giải quyết mâu thuẫn nội bộ... Hiện các tổ công nhân tự quản đã phát huy hiệu quả, tích cực nhất gồm các tổ 51, 28 và 33.

Anh Vũ Đình Huy, công nhân tại khu nhà trọ nằm tại địa chỉ số 4, tổ dân phố 51, phường Trung Mỹ Tây, cho biết các thành viên trong tổ CNTQ luôn bám sát tình hình của khu trọ, giải quyết những mâu thuẫn, xung đột của công nhân. Ngoài ra, tổ CNTQ cũng kịp thời báo cáo những thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng công an địa phương và chính quyền để kịp thời xử lý.

Ban chủ nhiệm tổ công nhân tự quản 51, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân tại khu nhà trọ. Ảnh: TRẦN MINH

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình tổ CNTQ, UBND phường Thới An cũng vừa ra mắt tổ CNTQ tại các dãy trọ trên địa bàn. Theo đó, tổ CNTQ được thành lập tại hẻm 430, khu phố 2, phường Thới An, bao gồm chín dãy trọ, tổng cộng 162 người. Tổ tự quản gồm năm người trong ban chủ nhiệm và 36 công nhân ở khu nhà trọ.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ một dãy trọ tại hẻm 430, chia sẻ: “Tôi thấy việc thành lập tổ CNTQ rất hay và ý nghĩa vì có nhiều chủ nhà trọ không cư trú tại đây, chỉ có công nhân thuê trọ ở nên những người này sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình ANTT để báo cáo về chính quyền địa phương”.

Nói về lý do tham gia tổ CNTQ ở hẻm 430, anh Phún Nhật Bậu cho biết anh mong muốn được góp một phần nhỏ cùng với chính quyền địa phương đảm bảo ANTT tại địa bàn, không để đối tượng xấu vào khu nhà trọ, nhất là tội phạm trộm cướp, lừa đảo.

“Vì các dãy trọ hầu hết là công nhân, đi làm theo ca, rất khó để tham gia các cuộc họp do địa phương tổ chức nên việc thành lập tổ CNTQ sẽ thuận lợi hơn trong việc trao đổi thông tin. “Bán bà con xa, mua láng giềng gần” nên tôi cũng muốn bà con tại các khu nhà trọ đoàn kết, giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, khó khăn” - anh Bậu nói.

Bà Nhữ Thị Lụa, tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Thới An, cho biết các thành viên trong ban chủ nhiệm sẽ được lựa chọn dựa trên tiêu chí có đóng góp nhiều cho địa phương, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của tổ dân phố, phường tổ chức. Có như vậy thì các thành viên sẽ nắm rõ cũng như sâu sát với người dân ở các khu nhà trọ.

Tổ CNTQ là cầu nối giữa chính quyền và công nhân

Bà Hồ Thị Hiền, Phó Bí thư phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cho biết trên địa bàn phường có chín tổ CNTQ, hiện chỉ có ba tổ hoạt động sôi nổi, duy trì được chế độ họp hằng quý.

Tất cả buổi họp đều có sự tham gia của công an khu vực, do đó rất thuận tiện trong việc trao đổi thông tin. Cụ thể, lực lượng công an chú trọng tuyên truyền chấp hành tốt phong trào bốn không: Không ma túy, không mại dâm, không uống rượu, không đánh bài. Ngoài ra còn tạo đoàn kết, tương thân tương trợ, thăm hỏi nhau. Đồng thời trong buổi họp, ban chủ nhiệm tổ CNTQ sẽ thông tin đến công an về tình hình ANTT tại khu nhà trọ.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thới An, cũng cho biết ban chủ nhiệm sẽ là cầu nối giữa công an, khu phố, chính quyền địa phương với người dân tại các phòng trọ.

“Ban chủ nhiệm của tổ CNTQ sẽ thay tổ dân phố tuyên truyền cho các thành viên tại khu vực phòng trọ để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như quy định của địa phương” - bà Vân nói.

Nhiều tội phạm được phát hiện nhờ mô hình tổ CNTQ Bà Hồ Thị Hiền, Phó Bí thư phường Trung Mỹ Tây, quận 12, cho biết trên địa bàn đã có nhiều vụ việc được phát hiện thông quan tổ CNTQ. Cụ thể, khám phá năm vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ sáu đối tượng. - Trộm cắp tài sản: Hai vụ tại tổ 28 và tổ 33, khu phố 2, khám phá, bắt hai đối tượng. Công an phường tiếp nhận phản ánh từ ban chủ nhiệm do ông Lê Duy Cường, tổ trưởng tổ CNTQ 28 và ông Nghiêm Văn Guy, tổ trưởng tổ CNTQ 33. - Cố ý gây thương tích: Một vụ tại tổ 37, khu phố 5, khám phá bắt, hai đối tượng. Công an phường tiếp nhận phản ánh từ ban chủ nhiệm tổ CNTQ do ông Lê Kiều Hưng làm tổ trưởng. - Chứa mại dâm: Hai vụ tại tổ 33, khu phố 2, công an bắt, khởi tố hai đối tượng.

THẢO HIỀN - TRẦN MINH