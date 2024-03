Tòa tuyên án vụ bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ

Chiều 1-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sỹ 24 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuyên án dưới khung hình phạt đối với Hàn Ni

Theo HĐXX, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và kết quả giám định xác định được trong ngày 15 và 29-8-2021; các ngày 5, 10, 19, 24, 28-9-2021 và ngày 16-10-2021, bị cáo Sỹ đã dùng tài khoản YouTube tên “Luật sư Trần Văn Sỹ” để đăng nội dung sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; vi phạm Luật An ninh mạng.

Hai bị cáo tại phiên tòa chiều 1-3. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã có hành vi dùng các tài khoản YouTube và Facebook tên “Nhà báo Hàn Ni” đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Việc đưa lên không gian mạng những thông tin này là trái pháp luật, vi phạm Luật An ninh mạng.

Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ; gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần phạt các bị cáo mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi quyết định hình phạt, HĐXX còn xem xét đến tính chất, vai trò, mức độ của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; hoàn cảnh và nhân thân của từng bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Sỹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong khi đó, bị cáo Hàn Ni ban đầu chưa thật sự ăn năn hối cải nhưng về sau bị cáo này đã nhận thức được hành vi của mình. HĐXX vẫn cho bị cáo Hàn Ni hưởng tình tiết giảm nhẹ nhưng ở mức độ hạn chế.

Do Hàn Ni có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để tuyên phạt bị cáo này dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo để giải quyết việc bà Phương Hằng có phát ngôn, đưa thông tin sai, xúc phạm uy tín, danh dự...

Phạm tội vì phản biện bà Nguyễn Phương Hằng

Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Hàn Ni 18-24 tháng tù, bị cáo Trần Văn Sỹ 24-30 tháng tù.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Trần Văn Sỹ cho biết trong suốt từ đầu tháng 3-2021, một tờ báo đã cảnh báo về hành vi của bà Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, vượt quá “lằn ranh đỏ” khi đưa những thông tin không đúng sự thật, “nói đủ thứ chuyện”. Do vậy, bị cáo Sỹ nghĩ cần có những thông tin để phản biện và cân bằng lại những nội dung bà Phương Hằng nói, bởi lượng người xem của bà Hằng là rất lớn, đạt nhiều kỷ lục.

Về phần mình, khai tại tòa, bị cáo Hàn Ni cho biết khi nói những thông tin về bà Hằng (đã được báo chí đăng) không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng mà chỉ muốn nói rằng bà Hằng cũng chỉ là một công dân bình thường, không được xúc phạm bất kỳ ai, không được ngồi xổm trên pháp luật…

Luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo đều đề nghị HĐXX xem xét để tuyên hai bị cáo mức án bằng với thời gian tạm giam (thực tế đã tạm giam một năm năm ngày).

Đại diện VKS tham gia tranh luận, đối đáp tại tòa thì cho rằng trong vụ án này, các bị cáo luôn lấy nguyên nhân xuất phát từ bà Phương Hằng để dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo như vậy là không đúng. Các bị cáo không được đáp trả bà Phương Hằng bằng cách phát ngôn, đưa thông tin sai, xúc phạm uy tín, danh dự của vợ chồng bà Hằng và Công ty Đại Nam. Thay vào đó, các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo để giải quyết.

Sắp xử phúc thẩm bà Nguyễn Phương Hằng Ở một diễn biến liên quan, ngày 11-3 tới, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phương Hằng ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (theo Điều 331 BLHS). Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị phạt 18 tháng tù. Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian liên tục từ tháng 3-2021, bị cáo Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội đã phát sóng trực tiếp (livestream) để đưa những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt, xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín, danh dự của 10 cá nhân, trong đó có nhà báo Hàn Ni… Theo thông tin mà Pháp Luật TP.HCM có được, tòa phúc thẩm vẫn triệu tập bà Hằng đến tòa dù bà không kháng cáo.

HỮU ĐĂNG - MINH CHUNG