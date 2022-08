Tóm gọn nghi can buôn ma túy luôn thủ súng ngắn bên mình

Ngày 20-8, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hồng (42 tuổi, quê Hà Tĩnh); Lê Thanh Tùng (34 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày theo dõi công an huyện Tân Phú đã phát hiện tại bến xe huyện Tân Phú có người đàn ông nghi vấn buôn bán ma túy. Công an xác minh người này chính là Hồng.

Vì vậy, ngày 9-8, các trinh sát đã tiến hành bắt Hồng tại bến xe Tân Phú. Khám xét trên người của Hồng công an phát hiện 4 gói ma túy (gần 380gram ma túy đá, 1,5 viên ma túy khoảng 2,5 gram), 1 khẩu súng, 12 viên đạn chì, 1 dùi cui sắt, 1 bình xịt hơi cay và hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.

Hồng khai nhận đã đi mua ma túy từ TP.HCM và đem về bán tại địa bàn huyện Tân Phú. Trong lúc chờ ở bến xe để bán ma túy thì bị công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Tùng tại TP.HCM. Hiện vụ án về đường dây mua bán ma túy này đang được tiếp tục điều tra làm rõ.