Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý trong thời gian tới tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, cần xác định rõ, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Hoa.

Với một nền văn hóa rất đa dạng, phong phú với những nét đặc trưng riêng hiếm có, Tổng Bí thư nhấn mạnh Lạng Sơn cần kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội.

Tất cả những thế mạnh, tiềm năng đó cần được khai thác, phát huy, với tinh thần lấy người dân làm trung tâm để từ đó giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý tỉnh cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, với đồng bào dân tộc, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững…

Từ đó góp phần để đời sống của các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng yêu cầu tỉnh đặc biệt chú ý quan tâm tập trung làm tốt công tác cán bộ. Có quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng một cách bài bản, cho cả trước mắt lẫn lâu dài…

Tỉnh xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển; xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh có dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Với trọng trách là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh, đồng thời cũng là "phên giậu về kinh tế," bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế của đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Cùng đó là thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa," đồng thời bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về các kiến nghị, đề xuất của Lạng Sơn, Tổng Bí thư đề nghị, Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi các ban, bộ, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ; sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với tỉnh để giải quyết cụ thể với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Xếp thứ 2 về điểm chỉ số Xanh cấp tỉnh Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Lạng Sơn đã giảm hai đơn vị cấp tỉnh, 54 phòng, ban cấp tỉnh và tương đương, 21 phòng và 81 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Giai đoạn 2019-2021, sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 26 đơn vị. Từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp và giảm thêm 12 đơn vị hành chính cấp xã… Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo, phát hiện, xử lý 22 vụ án, 113 bị can, bị cáo về tham nhũng, tiêu cực; trong đó đưa vào Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 11 vụ án, ba vụ việc. Về kinh tế, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của Lạng Sơn xếp thứ 15/63 tỉnh, thành, đứng thứ 6 toàn quốc về chuyển đổi số. Đặc biệt, năm 2022, tỉnh xếp thứ 2 trong nhóm ba tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%, cao hơn 1,5% so với bình quân giai đoạn 2015-2020. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021-2022 đạt 49,26 triệu đồng, cao hơn 29,3% so với giai đoạn 2015-2020…

