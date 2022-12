Tổng công ty Phát điện 3: Vượt sản lượng điện năm 2022

(PLO)- Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ghi nhận Tổng công ty Phát điện 3 đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật so với năm 2023.

Chiều 29-12, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Vượt kế hoạch sản lượng điện

Tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc EVNGENCO3, cho biết: Năm 2022, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến giá thành và nguồn cung ứng nhiên liệu, EVNGENCO3 đã chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng than cho các nhà máy, đảm bảo công tác sản xuất điện. Với những nỗ lực này, sản lượng điện của EVNGENCO3 là 32,212 tỉ kWh, đạt 104,57% kế hoạch.

Tại hội nghị tổng kết, năm cá nhân thuộc EVNGENCO3 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã khen tặng ba cờ thi đua cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022.

Trong đó, 28,125 tỉ kWh từ các đơn vị hạch toán phụ thuộc và 4,087 tỉ kWh từ các đơn vị mà EVNGENCO3 có tham gia góp vốn, tổng doanh thu của EVNGENCO3 trong năm 2022 là 46.163 tỉ đồng, đạt 101,64% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước của công ty mẹ ước đạt 2.200 tỉ đồng.

EVNGENCO3 thực hiện đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch EVN giao. Đồng thời hoàn thành đúng tiến độ sáu công trình sửa chữa lớn các tổ máy tại Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Nhà máy điện Phú Mỹ 4, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu chất lượng góp phần đảm bảo công tác sản xuất điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO3 tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, EVNGENCO3 đã có các buổi làm việc và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực năng lượng.

EVNGENCO3 rất quan tâm đến công tác đảm bảo môi trường. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về môi trường, các thông số được công khai, minh bạch và truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương để giám sát và luôn đảm bảo nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Các nhà máy nhiệt điện than tiếp tục tăng cường mật độ phủ xanh với diện tích cây xanh, thảm cỏ đã đạt hơn 30% trên tổng diện tích của các nhà máy.

Kế hoạch năm 2023, sản lượng điện EVNGENCO3 dự kiến thực hiện là 31,708 tỉ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 28,269 tỉ kWh và công ty cổ phần là 3,440 tỉ kWh.

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, đánh giá năm 2022 của EVNGENCO3 hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, song đơn vị đã đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng lợi nhuận đạt cao hơn kế hoạch tập đoàn giao.

Trong điều kiện khó khăn về nhiên liệu, cung ứng than bị thiếu hụt, EVNGENCO3 vẫn đảm bảo được kế hoạch sản lượng điện cho thấy sự linh hoạt và thích ứng trong điều hành công tác sản xuất.

Công tác chuyển đổi số của EVNGENCO3 có sự phát triển vượt bậc trong khối phát điện. EVNGENCO3 đã triển khai áp dụng vào hầu hết lĩnh vực công tác như: Sửa chữa bảo dưỡng (số hóa công tác RCM), vận hành (nhật ký VH điện tử Elogbook), quản lý kho (ứng dụng chuẩn hóa mã vật tư eCAT, kho thông minh WMS) và công tác quản trị (xây dựng Dashboard quản trị BI)...

Ngoài ra, các đơn vị thành viên của EVNGENCO3 cũng chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp rất thiết thực để nâng cao kết quả sản xuất, kinh doanh và quản lý an toàn hồ, đập. EVNGENCO3 phấn đấu có lợi nhuận phải cao hơn năm 2022.

Với việc nhận thức đúng vai trò của chuyển đổi số, có định hướng và đầu tư tốt, tạo tiền đề để EVNGENCO3 thành công và trở thành doanh nghiệp số. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch EVN giao. Mặt khác, cổ phiếu PGV đã niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 10-2 mở cơ hội thu hút các nhà đầu tư, tạo điều kiện tái cơ cấu EVNGENCO3 trong giai đoạn đến năm 2025.

“Các giải pháp cho năm 2023 mà EVNGENCO3 đã nêu ra trong báo cáo, tôi thống nhất và xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Đầu tiên là đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả các nhà máy điện thuộc quản lý của EVNGENCO3, đạt và vượt kế hoạch sản lượng điện, lợi nhuận EVN giao. Đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo nhiên liệu cho phát điện.

Đôn đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc giao đủ than theo khối lượng và tiến độ hợp đồng mua bán than năm 2023. Bên cạnh đó, chủ động tìm kiếm các nguồn than khác, đa dạng nguồn than phục vụ sản xuất điện để đảm bảo đủ than và vận hành trong thị trường điện. Đồng thời, sớm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán khí để đảm bảo khí cho phát điện trong năm 2023 và các năm tới.

Đặc biệt, EVNGENCO3 cần tiếp tục thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục, xúc tiến hợp tác với các đối tác có năng lực để tiến tới tiêu thụ toàn bộ lượng tro, xỉ phát sinh của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và giải phóng lượng tro xỉ đang lưu trữ trên bãi xỉ của các nhà máy.

EVNGENCO3 tiếp tục triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy điện giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của EVN” - ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, chỉ đạo.•

Tích cực triển khai công tác chuyển đổi số Ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc EVNGENCO3, cho biết trong công tác chuyển đổi số, tự động hóa, EVNGENCO3 tích cực triển khai đến các đơn vị thành viên của EVNGENCO3. Tại Hội nghị tự động hóa ngành điện trong xu thế chuyển đổi số do EVN tổ chức, EVNGENCO3 có sản phẩm tự động hóa tham gia trưng bày. Các thành quả của chuyển đổi số đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp các dịch vụ vận hành, sửa chữa các nhà máy điện cho khách hàng.

THÁI NGUYÊN