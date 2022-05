Tổng mức bán lẻ 4 tháng đầu năm tại TP.HCM đạt hơn 360.000 tỉ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội bốn tháng và nhiệm vụ tháng 5-2022 của UBND TP.HCM, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 95.612 tỉ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ giảm nhẹ 0,46% so với tháng trước, phần lớn do trong tháng 3 giá cả nguyên nhiên vật liệu, xăng dầu, vàng bạc có nhiều biến động, tác động đến giá cũng như doanh thu của nhiều nhóm mặt hàng.

Trong khi đó, ngành lưu trú và ăn uống tăng 12,12% so với tháng trước, dịch vụ lữ hành tăng 18,6% so với tháng trước.

Nhìn chung, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 4 trên địa bàn duy trì ổn định, tiếp nối đà phục hồi từ những tháng trước

Cũng theo báo cáo, tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 360.002 tỉ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,9%).

Mức giảm lũy kế qua các tháng đang thu hẹp dần và tiến đến mức kỳ vọng tăng trưởng dương khi tình hình dịch trong nước cũng như TP đã ổn định, các chính sách mở cửa sau dịch, bình ổn giá phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM tiếp tục đạt được nhiều khởi sắc.

Đối với hoạt động xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố bốn tháng đầu năm ước đạt 13,9 tỉ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng 20,2% so với cùng kỳ; dệt, may tăng 88,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 47,7%; rau quả tăng 103,4% ...

Đối với nhập khẩu, tổng kim ngạch bốn tháng ước đạt 36,4 tỉ USD, tăng 122,6% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6%, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 132%; vải các loại tăng 17%…

Với dịch vụ vận tải, trong bốn tháng khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 40 triệu lượt hành khách, giảm 77,8% so với cùng kỳ và đạt 10% so với kế hoạch năm 2022.

Riêng mảng du lịch, tổng doanh thu trong tháng ước đạt 8.761 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 1,97 triệu lượt, tăng 56,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến TP.HCM là hơn 114.728 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ.