Tông người đi bộ, người đàn ông lẩn trốn suốt 19 năm

Ngày 21-10, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ bị can Trần Hoàng Phong (44 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sau 19 năm trốn truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 05-6-2004, Phong điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 91 hướng Châu Đốc - Long Xuyên. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành thì xe Phong tông vào anh BVC (39 tuổi) đi bộ qua đường gây thương tích 85%. Sau khi gây tai nạn Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Trần Hoàng Phong. Ảnh: CACC

Ngày 21-10-2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Trần Hoàng Phong về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Còn Phong sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người tên Lê Minh Thịnh (sinh năm 1974, quê tỉnh Đồng Tháp) làm giấy tờ tùy thân lẩn trốn nhiều nơi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-10 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành bắt giữ Phong ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Bị rượt đuổi khi trộm xe máy, tên trộm tông chết người đi đường (PLO)-Kẻ trộm xe máy bị chủ phát hiện rượt đuổi đã lái xe bỏ trốn rồi gây tai nạn giao thông làm người phụ nữ tử vong ở Long An.

HẢI DƯƠNG