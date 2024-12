Tổng Thư ký NATO muốn khối tăng chi tiêu quốc phòng như thời Chiến tranh Lạnh 13/12/2024 07:34

(PLO)- Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng các nước NATO phải thay đổi tư duy mua sắm vũ khí và chi tiêu quốc phòng “nhiều hơn đáng kể so với mức 2%” như hiện nay.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên phải “chuyển sang tư duy thời chiến, tăng tốc sản xuất quốc phòng và chi tiêu quốc phòng”, tờ Politico đưa tin.

Ông Rutte đưa ra quan điểm trên tại một sự kiện của Quỹ Carnegie vì Hoà bình thế giới tổ chức hôm 12-12 tại Brussels (Bỉ). Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Rutte trên cương vị Tổng Thư ký NATO.

Ông Rutte nói rằng “không có mối đe doạ quân sự nào sắp xảy ra” đối với tất cả các nước thành viên NATO bởi vì khối “đã và đang chuyển đổi để giữ an toàn cho mình”.

Tuy nhiên, NATO “chưa sẵn sàng cho những gì sẽ ập đến trong 4 đến 5 năm nữa”, ám chỉ suy đoán về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào khối này.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại chương trình của Quỹ Carnegie vì Hoà bình thế giới tại Brussels (Bỉ) hôm 12-12. Ảnh: NATO

Tổng Thư ký NATO cho rằng các mối đe doạ đối với khối đang lớn tương tự, thậm chí là lớn hơn, so với những gì đã xảy ra trong thời Chiến tranh Lạnh. Ông lưu ý rằng dù các nước thành viên chi tiêu quốc phòng ở mức cao hơn so với một thập niên trước, NATO hiện vẫn chi ít tiền hơn cho quân sự so với thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Rutte cũng lưu ý rằng trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine sắp bước sang năm thứ 3, “nền kinh tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh” và tỉ lệ chi tiêu quốc phòng trong ngân sách nhà nước Nga đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ông Rutte không nêu rõ mục tiêu chi tiêu quốc phòng mà ông mong muốn, song nói rằng các nước NATO cần phải chi “nhiều hơn đáng kể so với mức 2%” như hiện nay.

Trong khi đó, các nước châu Âu thời Chiến tranh Lạnh đã chi trung bình 3%, lúc cao điểm là 3,8%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của từng nước. Tạp chí Financial Times hôm 12-12 đưa tin NATO có khả năng sẽ đặt mục tiêu chi 3% GDP cho quốc phòng.

Cũng trong bài phát biểu trên, ông Rutte cho rằng tăng cường sản xuất là “ưu tiên hàng đầu” trong sản xuất quốc phòng do ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu “đã bị khoét rỗng”, trở nên “quá nhỏ, quá phân mảnh và quá chậm” sau nhiều thập niên không đầu tư đúng mức.

Ông Rutte cho biết NATO “đã cam kết đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng lực quốc phòng và sản xuất công nghiệp quốc phòng trên toàn liên minh”.

Để làm được điều này, ông Rutte kêu gọi chính phủ các nước thành viên sớm đưa ra các đơn đặt hàng lớn, dài hạn, không nên chỉ tập trung vào những đơn hàng đắt tiền nhưng đòi hỏi thời gian sản xuất lâu, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi các nước thành viên chấp nhận rủi ro và đầu tư vào đổi mới công nghệ, trong đó, cần thay đổi các quy tắc mua sắm quốc phòng đã lỗi thời.

Ông Rutte cũng kêu gọi người dân các nước NATO ủng hộ định hướng chính sách trên và tin rằng một khi “quyết tâm và có ý chí chính trị” thì “không gì là không thể” đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương.