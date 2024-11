TP Buôn Ma Thuột sẽ bắn pháo hoa nhân dịp 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk 01/11/2024 18:10

Chiều 1-11, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào dịp lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk vào tối 22-11, có thời lượng 15 phút.

Theo ông Hưng, kinh phí thực hiện do UBND TP Buôn Ma Thuột huy động từ các nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Người dân TP Buôn Ma Thuột xem bắn pháo hoa ở Quảng trường 10-3. Ảnh: VŨ LONG

Bên cạnh đó, UBND TP Buôn Ma Thuột giao Công an TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong thời gian tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường 10-3.

Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP phân công lực lượng xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị khu vực Quảng trường 10-3, không để người dân có những hoạt động ảnh hưởng đến trận địa bắn pháo hoa.

Các phòng, ban, đơn vị và địa phương liên quan căn cứ vào chức năng, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.