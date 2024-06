TP Cần Thơ: Báo cáo phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phát hiện vi phạm 9,55 tỉ 10/06/2024 08:47

UBND TP Cần Thơ vừa có báo công tác phòng, chống tham nhũng sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 gửi HĐND TP Cần Thơ.

Đoàn thanh tra toàn diện tình hình thu, chi tài chính của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Cần Thơ sau kết luận đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phát hiện một vụ, một đối tượng có hành vi “giả mạo trong công tác”. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.

Thanh tra các ngành, các cấp trong TP Cần Thơ đã triển khai 98 cuộc thanh tra, có 18 cuộc kỳ trước chuyển sang, đạt 60,6% kế hoạch năm (trong đó có 52 cuộc thanh tra hành chính và 46 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm 9,55 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 6,86 tỉ (đã thu hồi 3,06 tỉ); kiến nghị xử lý khác 2,69 tỉ; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 35 cá nhân; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra một vụ (liên quan kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra toàn diện tình hình thu, chi tài chính của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Cần Thơ); ban hành 177 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,13 tỉ đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 973 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện điều tra và khởi tố ba vụ đối với bốn bị can; VKSND TP Cần Thơ đã thụ lý kiểm sát điều tra mới ba vụ, bốn bị can, đã ban hành cáo trạng truy tố hai vụ, hai bị can; TAND hai cấp đã tiến hành xét xử bốn vụ, sáu bị cáo về các tội liên quan đến tham nhũng.

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát phát hiện được là 610 triệu đồng, đã thu hồi 919 triệu đồng (do các cá nhân tự nộp khắc phục); ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra phong tỏa một tài khoản ngân hàng trị giá 70 triệu đồng và ba xe mô tô.

Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.