TP Dĩ An hôm nay đã 'thay da đổi thịt' 08/08/2024 15:27

Ngày 8-8, trong buổi tọa đàm “Dĩ An 1/4 thế kỷ, khát vọng xây dựng và phát triển”, nguyên lãnh đạo huyện Dĩ An (nay là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã có những chia sẻ chân thật, đầy xúc động về những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân để xây dựng địa phương Dĩ An vươn mình phát triển như ngày nay.



Buổi tọa đàm có sự góp mặt của những thế hệ lãnh đạo TP Dĩ An thời kỳ đầu.

Làm việc bằng “niềm tin”

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Điền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, nay là TP Dĩ An) cho biết, hôm nay rất xúc động khi được ngồi tại đây chia sẻ về một thời quá khứ làm việc, cống hiến vì quê hương.

Bà Điền cho biết, Dĩ An hôm nay đã “thay da đổi thịt”, có bộ mặt hoàn toàn khác so với mấy chục năm về trước.

Để TP Dĩ An hôm nay vươn mình phát triển mạnh mẽ, thì trước đó những thế hệ lãnh đạo, cán bộ cùng nhân dân đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Điền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, nay là TP Dĩ An) chia sẻ về những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thời kỳ đầu TP Dĩ An mới tái lập.

Bà Điền nhớ lại, năm 1999 huyện Dĩ An được tái lập và tách ra từ huyện Thuận An, thời điểm đó mọi thứ đều rất khó khăn, từ con người đến cơ sở vật chất.

Ban đầu rất khó khăn với chỉ có 40 nhân sự, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng lãnh đạo địa phương đã đề ra mục tiêu trước mắt, lâu dài, giải pháp thực hiện cụ thể rõ ràng.

Trước mắt giải quyết nguồn nhân lực, thu hút nhân tài bằng cách mời gọi nhân tài từ các địa phương, trường học.

Bà Điền chia sẻ, để có thể xây dựng và phát triển địa phương thì cần có những cán bộ giỏi, có tâm huyết. Thời điểm đó để tìm người giỏi về làm việc rất hiếm. Thời kỳ đầu mới tái lập, ngoài nguồn nhân lực hiện có thì lãnh đạo địa phương cũng đi tìm, vận động những người giỏi về “đầu quân” cho chính quyền.

Bên cạnh đó, phải mời các doanh nghiệp về “làm tổ”. Thời điểm đó, Dĩ An rất cần sự ủng hộ tích cực từ các doanh nghiệp, từ trang thiết bị, phương tiện như xe rác, xe cứu thương, xây dựng đường giao thông...

TP Dĩ An là trung tâm đầu mối giao thông của vùng Đông Nam Bộ.

Bà Điền chia sẻ thêm, thời điểm đó rất khó khăn về cơ sở vật chất, cái gì cũng thiếu, cán bộ các địa phương làm đúng chất vì tinh thần cho một niềm tin với Đảng, với Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Dĩ An cũng chia sẻ, thời kỳ đầu rất khó khăn về cơ sở vật chất. Văn phòng chưa tới 30 mét vuông với hơn 10 người làm việc. Thậm chí lãnh đạo không có phòng làm việc riêng.

Khí thế làm việc chỉ bằng tinh thần, làm hết việc chứ không phải hết giờ. Có lúc ăn tạm ổ bánh mì rồi làm việc đến 10 giờ đêm. Ai trống việc thì vào làm cho hết công việc chứ không nề hà là việc của ai.

“Khi đó tôi mới 25 tuổi với khát vọng của tuổi trẻ cùng với tình yêu quê hương nên đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên và đặc biệt là niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tin của nhân dân đối với mình làm động lực để làm việc”, bà Trang chia sẻ.

Xưa xe chạy như “khiêu vũ” - Nay container rầm rập

Với sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân, từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng từ chỗ không có gì mà bây giờ đã ngang tầm với đô thị lớn trong khu vực.

Đến nay, Dĩ An đã “thay da đổi thịt”, có nhiều khu công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng và đặc biệt là các tuyến đường giao thông được làm mới, nâng cấp mở rộng xứng tầm với đà phát triển mạnh mẽ của TP Dĩ An.

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bcons chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Khi mới tái lập, các con đường của Dĩ An nhỏ hẹp đầy ổ gà, ổ voi, không có đèn tín hiệu giao thông và đèn đường.

Người dân đi xe như nhảy “khiêu vũ”, nhưng đến nay các tuyến đường được mở rộng thênh thang, đâu đâu cũng thấy container. Điều đó đã chứng minh TP Dĩ An đã phát triển vượt bậc như thế nào”, bà Điền chia sẻ.

Là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, ông Lê Như Thạch -Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bcons cho biết, hiện nay 80% tài sản của Bcons đầu tư ở TP Dĩ An, sắp tới doanh nghiệp vẫn tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào địa phương.

Đến nay, TP Dĩ An đã hoàn toàn 'thay da đổi thịt'.

Ông Thạch cho biết thêm, khi doanh nghiệp chọn nơi nào là nơi đầu tư và phát triển thì đều muốn được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khi đến với Dĩ An, nghiệp chúng tôi thấy được sự cởi mở tâm huyết từ lãnh đạo cho đến cán bộ.

“Nếu như cứ đúng quy trình thì khi doanh nghiệp nộp hồ sơ lên, nếu sai thì sẽ bị trả về, điều này là đương nhiên và đúng quy định. Tuy nhiên, ở Dĩ An khi thấy hồ sơ chưa đúng, thì cán bộ, lãnh đạo sẽ chỉ cho chúng tôi cách giải quyết, hướng dẫn cách xử lý để làm sao cho doanh nghiệp được nhanh chóng hoàn thành dự án ”, ông Thạch chia sẻ.

Ông Thạch cũng rất tâm đắc với cách làm việc và chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo TP Dĩ An: “Tôi để ý thấy một điều, doanh nghiệp đầu tư tới đâu là đường giao thông mở tới đó, nên doanh nghiệp rất thuận lợi trong đầu tư”.