TP.HCM: Công an và bệnh viện phối hợp dẹp móc túi, trông xe trái phép

(PLO)- Công an quận 5, TP.HCM đã ký Quy chế phối hợp với 13 bệnh viện trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 14-10, Công an quận 5, TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa Công an Quận 5 và các bệnh viện trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an quận 5, trên địa bàn có 20 bệnh viện hoạt động, trong đó có 17 bệnh viện công lập và 3 bệnh viện tư nhân, phần lớn là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối điều trị cho người dân trong nước, ngoài nước.

Người dân tới địa bàn để thăm khám, lưu trú chữa bệnh rất đông, dẫn đến tiềm ẩn các nguy cơ mất an ninh trật tự, dễ phát sinh các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, tổ chức giữ xe trái phép diễn biến phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. “Thực tế này xuất hiện ở các bệnh viện như Bệnh viện Đại học Y dược, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện phụ sản trung ương Hùng Vương, bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương,…” – Lãnh đạo Công an quận 5 nói.

Đặc biệt, theo Công an quận 5, hiện nay một bộ phận cán bộ, công nhân viên tại bệnh viện có tư tưởng tha hóa theo các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, nợ nần dẫn đến vay mượn ngân hàng, vay mượn các đối tượng bên ngoài xã hội nhưng không thực hiện đúng giao hẹn thanh toán.

“Điều này dẫn đến các đối tượng tìm đến nơi làm việc tại bệnh viện, thậm chí liên lạc qua điện thoại đến Ban Giám đốc bệnh viện, lãnh đạo khoa để đe dọa nhằm yêu cầu chỉ đạo cán bộ, nhân viên thanh toán các khoản nợ vay; dẫn đến hình ảnh, uy tín của bệnh viện bị ảnh hưởng, hạ thấp và gây phiền nhiễu cho lãnh đạo” – Lãnh đạo Công an quận 5 nói.

Công an quận 5 đã cùng phối hợp với các bệnh viện, các lực lượng liên quan triệt phá, bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện; Xử lý những người tổ chức trông xe trái phép, thu tiền…

Để thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các bệnh viện, Công an quận 5 đã triển khai thực hiện các giải pháp công tác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

“Đồng thời, thông qua việc ban hành và áp dụng Quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự của Công an Quận và lãnh đạo các bệnh viện sẽ cụ thể hóa phần việc, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, từ đó tạo sự nhịp nhàng, thống nhất trong mọi hoạt động phối hợp góp phần thực hiện nhiệm vụ chính chung là đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận” – Lãnh đạo Công an quận 5 chia sẻ.

NGUYỄN TÂN