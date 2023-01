TP.HCM dự kiến chăm lo Tết hơn 900 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2022

Chương trình "Dân hỏi- chính quyền trả lời" do HĐND TP.HCM tổ chức ngày 8-1 cung cấp cho người dân nhiều thông tin về việc chăm lo Tết. Năm nay, TP.HCM đón Tết với chủ đề "Xuân Quý Mão 2023: An vui- nghĩa tình".

Chăm lo chu đáo cho cả người dân không về quê

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, các sở, ngành, doanh nghiệp của TP đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 với tinh thần TP.HCM không để ai bị bỏ lại phía sau và nỗ lực để mọi người dân đều có Tết ấm áp, an vui, nghĩa tình.

Để người dân đón Tết an vui, trọn vẹn, ông Dương Anh Đức yêu cầu các đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân. Chăm lo chu đáo cho người lao động, nhất là người lao động không có điều kiện về quê đón tết.

Các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí gắn với hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Ông Dương Anh Đức đề nghị các sở, ngành, địa phương chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra.

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng gửi gắm người dân TP đón xuân với tinh thần an toàn, lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội. Người dân cũng cần đảm bảo sức khỏe để khởi đầu một năm mới may mắn, nhiều thuận lợi.

Nhiều nguồn lực chăm lo Tết

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.HCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết TP dự kiến dành 927 tỉ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2022) để chăm lo tết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, diện bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi.

Cụ thể là tặng quà cho gần 314.000 người có công (1,3-3,1 triệu đồng/suất); hơn 37.000 hộ nghèo (1,25 triệu đồng/hộ); gần 162.000 trường hợp diện bảo trợ xã hội (1,15 triệu đồng/suất); gần 137.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối hành chính, sự nghiệp (1,8 triệu đồng/người)...

Năm nay, TP.HCM tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho khoảng 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống tại TP. Mỗi phần quà 1,5 triệu đồng/suất. TP.HCM cũng bổ sung đối tượng chăm lo, tặng quà Tết là trẻ em bị mồ côi.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết, đơn vị này chăm lo Tết cho người dân với tổng kinh phí khoảng 140 tỉ đồng thông qua nhiều chương trình như: Tết sum vầy - Xuân tri ân, chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân; Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, dự kiến khoảng 30.000 vé; Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng TP. Năm nay, sẽ có 5.000 hộ gia đình được vui Tết cùng TP…

Trong khi đó, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cho biết dự kiến hỗ trợ trên 49.000 người với tổng kinh phí 46,5 tỉ đồng cho các chương trình như: giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho 4.000 người lao động gặp tình trạng giảm việc, giãn việc; hỗ trợ 1.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19; chăm lo trên 22.800 hộ cận nghèo, có dự án di dời, hoàn cảnh khó khăn; siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ 20.000 người mua hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm…

Dịp Tết, cần thận trọng khi mua sắm qua mạng

Tại chương trình, Phó trưởng Ban quản lý Ban An toàn thực phẩm TP Lê Minh Hải cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu chọn mua các sản phẩm thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến. Trong quá trình kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh qua mạng, ban đã phát hiện các vi phạm.

Trong đó, đa số lỗi là các cơ sở hoạt động nhưng không được cấp giấy thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thành các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin về các sản phẩm rất chung chung.

Qua đó, lãnh đạo Ban An toàn thực phẩm TP khuyến cáo người dân khi dùng sản phẩm, cần chú ý tới xuất xứ, thông tin sản phẩm phải có, đối chiếu về hạn dùng.

Lực lượng công an thường trực 24/24

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin theo quy luật, thời điểm cuối năm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ tháng 11-2022, Công an TP đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Một nhiệm vụ quan trọng là tập trung đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự có hoạt động bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê; các đối tượng hoạt động xâm phạm sở hữu tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp… Công an TP bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng 24/24 giờ nhằm bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.