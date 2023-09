TP.HCM: Nhiều chung cư mini chưa an toàn về PCCC

Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong, thực hiện công điện của Thủ tướng, TP.HCM có chỉ đạo triển khai tổng kiểm tra, rà soát các chung cư mini, nhà trọ đông người, xử lý nghiêm các sai phạm về PCCC.

Hầu hết cư dân chủ quan vấn đề PCCC

Theo ghi nhận, tại hẻm 384 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, một khu phòng dịch vụ được rao cho thuê trên mạng xã hội được nhiều người hỏi thuê... Bên trong, các tầng đều được hoán cải thành sáu phòng ký túc xá, mỗi phòng được ngăn thành 8-10 phòng nhỏ hơn. Mỗi phòng nhỏ có cửa riêng, diện tích khoảng 2 x 1 m vừa đủ cho một người chui ra chui vào để ngủ. Tuy nhiên, căn nhà có đến vài chục người sinh sống với số lượng lớn xe máy để phía dưới tại lối ra duy nhất của căn nhà.

Trong khi đó, lối ra ban công bị khóa, sử dụng chung cầu thang bộ khiến tòa nhà chỉ có một lối ra duy nhất ở cửa chính nhưng cửa này sử dụng điện để mở khóa. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn làm mất điện, lối thoát hiểm duy nhất không thể sử dụng nên tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về người.

NTL (18 tuổi, sinh viên một trường ĐH) cho biết đa phần mọi người sống tại đây không quan tâm nhiều đến việc PCCC, chỉ thấy có một hộp PCCC ở phía trước.

“Tuy nhiên, nhiều vụ cháy gần đây trong các chung cư mini khiến các bạn bắt đầu suy nghĩ những nguy hiểm khi sống trong các tòa nhà thiếu thốn về PCCC” - L chia sẻ.

Hiện nhiều cá nhân, đơn vị đã hoán cải phòng ở từ các tòa nhà thành nơi cho thuê phòng trọ hoặc xây dựng các khu ký túc xá để cho thuê. Trong khi các tòa nhà này đều tập trung rất đông người bên trong nhưng hệ thống đảm bảo an toàn PCCC lại không được đầy đủ.

Kiên quyết xử lý hộ kinh doanh vi phạm quy định

Tại một số khu nhà cho thuê trên các đường Trường Chinh, Lam Sơn, quận Tân Bình… chúng tôi cũng ghi nhận tương tự.

Tại một khu nhà ở hẻm 449 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình có bảy tầng. Trong vai người thuê trọ chúng tôi tiếp cận đơn vị quản lý thì được biết có khoảng 300 phòng, mỗi phòng có diện tích khoảng 15-20 m2, có cầu thang bộ và thang máy nhưng không có lối thoát hiểm. Muốn ra ngoài thì chỉ có một lối cửa chính hoặc cửa phụ bên hông.

Ông C (ngụ quận Bình Thạnh) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM việc nơi ở cũng dạng chung cư mini, tuy nhiên chủ đầu tư không quan tâm đến hệ thống PCCC.

“Ở đây có hàng chục hộ dân sinh sống nhưng không có cơ quan chức năng nào kiểm tra về tạm trú, tạm vắng, PCCC. Tôi ở đây lúc nào cũng nơm nớp lo âu” - ông C nói và cho biết thuê mua căn hộ khoảng 20 m2 với giá hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, chung cư mini nơi ông C ở có khoảng 44 căn hộ, bây giờ ở trên 30 phòng, phía dưới có tầng hầm để xe, lối đi thang bộ. Tuy nhiên, không thấy hệ thống PCCC, không có bình cứu hỏa, xung quanh bít bùng.

Theo ông Phạm Văn Tồn, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh, phường có mật độ dân cư đông, người nhập cư, học sinh, sinh viên nhiều. Do đó, nhu cầu về nhà ở, phòng cho thuê cao. Hiện quản lý trên 300 hộ kinh doanh ngăn phòng cho thuê.

Để đảm bảo quy định PCCC và rà soát nhân khẩu, tạm trú, UBND phường đã thành lập các tổ liên gia PCCC, thường xuyên thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo quy định về PCCC, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC, kể cả buộc tự tháo dỡ.

• Thanh Hóa. Ngày 19-9, giám đốc công an tỉnh đã ban hành kế hoạch yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực tế về việc thực hiện các quy định về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các biện pháp quản lý, kiểm tra, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các hộ dân tại chung cư Ehome Southgate ở huyện Bến Lức, Long An được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: KIM PHƯỢNG

• Long An. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện PCCC&CNCH các hộ dân tại chung cư Ehome Southgate ở huyện Bến Lức gồm hướng dẫn các thao tác, cách sử dụng, vận hành các thiết bị chữa cháy tại khu chung cư, cách xử lý tình huống khi cháy, kỹ năng thoát nạn; đồng thời khuyến cáo các cư dân và ban quản lý chung cư thường xuyên kiểm tra để xử lý những nguy cơ xảy ra cháy, cũng như bảo đảm hệ thống chữa cháy vận hành tốt.

• Bà Rịa-Vũng Tàu. Để triển khai Công điện 796/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra với các thành viên của công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, điện lực, UBND các huyện để tổng kiểm tra, rà soát an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn.