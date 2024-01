Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm xóa điểm đen tai nạn giao thông tại cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình trong năm 2024 sau khi công bố phát sinh điểm đen tai nạn giao thông tại đây.

Cụ thể, sắp tới cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám sẽ được lắp camera trên cầu để giám sát tình trạng giao thông.

Cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám sẽ được lắp đặt hệ thống camera quan sát.

Bên cạnh đó, một số phương án được Sở GTVT đưa ra như sơn hai cụm vạch giảm tốc tại hai vị trí đường vào cầu; lắp đặt hai giá long môn tại hai vị trí lên xuống cầu thép, mỗi giá long môn sẽ được bố trí một biển báo tuyên truyền an toàn giao thông trực quan bằng hình ảnh và hai đèn chớp vàng với nội dung “Chú ý quan sát”.

Sắp tới, Sở GTVT sẽ triển khai nhiều biện pháp để xóa điểm đen tai nạn giao thông này.

Trước đó, Sở GTVT cũng đã có một số giải pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu như lắp đặt nhiều biển cảnh báo hai bên cầu; dán màng phản quang trên trụ cầu, lan can cầu; triển khai cải tạo hệ thống chiếu sáng lắp đặt âm trong lan can tại cầu.

Đồng thời, trong khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng luôn có mặt tại đây để phân luồng, điều tiết giao thông.

Biển báo chú ý quan sát trực quan bằng hình ảnh được lắp đặt tại hai bên cầu.

Trước đó PLO đã thông tin Sở GTVT TP công bố phát sinh một điểm đen tai nạn giao thông mới trên cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám. Sở này đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ tại khu vực điểm đen.

Đồng thời, đẩy mạnh xử phạt vi phạm qua hình ảnh từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau nhằm giảm thiểu và xóa điểm đen tai nạn giao thông.

Phòng CSGT cho biết, trong năm 2023, tại vị trí cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám đã xảy ra bốn vụ TNGT, làm chết ba người.

NHƯ NGỌC - ĐÀO TRANG