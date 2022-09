TP.HCM sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý ở những vị trí nào?

UBND TP.HCM vừa ban hành đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Theo đề án, tổng số vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương tại TP theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt là 268 vị trí, hiện có 234 vị trí; còn khuyết, chưa kiện toàn 34 vị trí (5 cấp trưởng, 29 cấp phó).

Tổng số vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, theo cơ cấu được phê duyệt là 3.543 vị trí, hiện có 3.132 vị trí, còn khuyết 484 người (96 cấp trưởng và 388 cấp phó).

Theo lộ trình đặt ra, năm 2022 TP thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Từ năm 2023 trở đi thi tuyển thêm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; đồng thời triển khai tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng vừa có kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND TP năm 2022. Theo đó, TP cần tuyển 13 vị trí tại sáu đơn vị. Việc thi tuyển sẽ hoàn thành trong tháng 11-2022.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông cần thi tuyển Phó Chánh văn phòng. Sở GD&ĐT cần Phó Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn Tây, trường THPT Quang Trung, trường THPT An Nghĩa.

Sở Y tế cần thi tuyển Giám đốc Bệnh viện Mắt. Sở Công Thương cần Phó Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ; Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp TP và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

UBND huyện Hóc Môn cần Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị và Phó Trưởng phòng TN&MT.

Viện Nghiên cứu phát triển TP cần thi tuyển Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP và Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại TP.HCM có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nằm trong nguồn quy hoạch. Trường hợp CBCCVC đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp so với chức vụ hiện giữ.

CBCCVC không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương nhưng được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đề cử cũng có thể thi tuyển.

Trường hợp CBCCVC dự thi nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ được dự thi vị trí cao hơn liền kề chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác tối thiểu ba năm và chỉ thi chức danh Phó Trưởng phòng hoặc tương đương.

Các ứng viên phải trải qua hai vòng gồm thi viết (180 phút) và thi trình bày đề án (30 phút trình bày và 30 - 40 phút trả lời chất vấn).

UBND TP.HCM cũng quy định rõ hồ sơ đăng ký, thời hạn nhận hồ sơ và giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

UBND TP.HCM cho biết việc đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bằng hình thức thi tuyển là hướng đi tất yếu, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần lựa chọn được những người “có đức, có tài”, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác. Việc tổ chức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển còn hạn chế và loại trừ dần tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Cán bộ đảng viên phải định vị, tự quản bản thân (PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, mỗi cán bộ, đảng viên phải định vị lại bản thân đầy đủ nhất về con đường mà mình đã chọn, từ đó tự quản bản thân, tự tu chỉnh theo tinh thần học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LÊ THOA