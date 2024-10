TP.HCM vẫn còn 18 tuyến đường chính ngập do mưa, triều cường 03/10/2024 20:22

(PLO)- TP.HCM còn 13 tuyến đường chính ngập do mưa và 6 tuyến đường chính ngập do triều cường.

Chiều 3-10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng, đã thông tin về tình trạng ngập nước và chống ngập trên địa bàn TP.

Nhiều xe chết máy, phải dẫn bộ trên đường Hồ Học Lãm (Bình Tân). Ảnh: NGỌC-THẮM

Theo ông Long, để thực hiện công tác chống ngập mang tính bền vững, tất cả tuyến đường bị ngập phải được thực hiện các dự án thay thế, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo kênh rạch và làm các cống ngăn triều, đê bao…

Ông cho biết trong khu vực nội đô, TP.HCM đã thực hiện nhiều dự án chống ngập như cải thiện môi trường nước TP.HCM (giai đoạn 1), cải thiện môi trường lưu vực Tân Hòa – Lò Gốm, vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè… là những dự án ODA lớn. Sau khi hoàn thành đã giải quyết căn cơ tình hình ngập trong khu vực này.

Qua rà soát để xây dựng kế hoạch chống ngập năm 2024, TP.HCM còn 18 tuyến đường chính thường xuyên ngập nước do mưa (tập trung ở TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, Tân Bình) và 6 tuyến đường chính thường xuyên ngập nước do triều (chủ yếu tập trung ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh).

Đến nay, TP đã giải quyết 5/18 tuyến đường ngập do mưa bằng các dự án. Hiện còn 13 tuyến đường trục chính ngập do mưa và 6 tuyến đường trục chính ngập do triều.

Cụ thể, 13 tuyến đường chính ngập do mưa gồm: Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Đặng Thị Rành, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Quốc Lộ 1A (TP. Thủ Đức), Phan Anh, Hồ Học Lãm.

6 tuyến đường chính ngập do triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh). Thời gian ngập từ 30 phút đến 120 phút tùy vào đỉnh triều.

Ông Long cho biết đối với việc chống ngập do triều, các dự án phải hoạt động đồng bộ mới đạt hiệu quả cao.