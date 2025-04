Kiểm tra vụ xe tông đổ lan can khu tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc tại Cà Mau 11/04/2025 11:44

Sáng nay 11-4, ông Phan Thanh Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cà Mau xác định đã kiểm tra bước đầu sự việc xe máy tông làm đổ lan can trong khu tượng đài chiến tàu tập kết ra Bắc. Ông Phương là đại diện Chủ đầu tư công trình tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc.

Sự việc xảy ra vào hôm qua 10-4-2025, một người chạy xe máy đã đâm vào lan can cầu dẫn thuộc công trình tượng đài chiến tàu tập kết ra Bắc. Cú va chạm đã làm đổ lan can cầu dài khoảng 5m, các thanh lan can cầu cùng xe máy và một thanh niên rơi xuống bãi bùn. Do rơi xuống bãi bùn nên thanh niên chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ.

Người dân thị trấn đã quay phim, đăng mạng xã hội và tạo ra nhiều bình luận tỏ ra nghi ngờ về chất lượng công trình, khi qua quan sát thấy có rất ít cốt sắt trong lan can cầu.

Xe máy tông gãy lan can và rơi xuống bùn. Ảnh: CTV

Ông Phan Thanh Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, ngay sau khi hay tin đã cử người của Ban đến hiện trường làm rõ sự việc. Bước đầu, tổ công tác đã báo cáo ông Phương rằng chưa phát hiện dấu hiệu rút ruột công trình như trên mạng xã hội đặt vấn đề. Tổ công tác đã đập ra những trụ lan can bị gãy, đối chiếu thiết kế kết luận thi công vẫn đúng thiết kế.

"Trước mắt thì thấy thi công vẫn đúng thiết kế. Tuy nhiên, còn những yếu tố khác như vật liệu, cấu kiện... chúng tôi đang cho tiếp tục kiểm tra làm rõ. Do khu này là dành cho người đi bộ, nên thiết kế lan can cầu ít cốt thép. Thiết kế công trình là do Sở xây dựng trước đây phê duyệt" - ông Phương nói.

Ông Phương cũng thông tin thêm, hệ thống các đường dẫn trong khu tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc là thiết kế dành cho đi bộ. Nhóm thanh niên đã lén vào đây để đua xe nên xảy ra sự cố sập lan can.

Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc tọa lạc tại cửa biển Sông Đốc, thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, được hoàn thành, khánh thành vào tháng 11-2024, với vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.