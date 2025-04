Chủ đầu tư nói về việc đèn chiếu sáng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh không sáng 11/04/2025 14:34

Trước thực trạng đèn chiếu sáng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên tối om, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, chủ đầu tư đã có phản hồi.

Theo đó, vào ngày 19-2-2025, tủ điện Nguyễn Hữu Cảnh 1, gần cầu Sài Gòn bị trộm cắp mất thiết bị PLC khiến đèn chiếu sáng khu vực này bị tắt. Ban Giao thông đã yêu cầu nhà thầu Công ty chiếu sáng Lữ Gia kiểm tra và thay mới thiết bị.

Ngoài ra, vừa qua có hiện tượng vài trụ đèn không sáng xen kẽ tại một số thời điểm là do thiết bị RCCB bị nhảy. Qua kiểm tra đo dòng tại tủ điện – dòng điện vẫn bình thường, ổn định không có dấu hiệu bất thường, sự cố nhảy RCCB thực tế thông thường vẫn có xảy ra do các lý do ngoại cảnh khác nhau.

Cuối tháng 3, Ban Giao thông và đơn vị nhà thầu đã khắc phục xong sự cố trên.

Đèn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bị tắt vì sự cố hồi tháng 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) cho biết công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Tuyến đường đã được bàn giao khai thác vận hành gồm đường, hệ thống camera, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè.

Riêng hạng mục hệ thống chiếu sáng hiện nay Ban Giao thông đang trong công tác bàn giao quản lý khai thác, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4-2025.

Đèn chiếu sáng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh không hoạt động, chủ đầu tư đã nhanh chóng khắc phục. Ảnh minh họa: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông đã yêu cầu nhà thầu cử nhân sự thường xuyên tuần tra để kịp thời xử lý sự cố (nếu có) trong thời gian chưa hoàn tất công tác bàn giao hệ thống chiếu sáng cho đơn vị quản lý để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho khu vực.