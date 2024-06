TP.HCM: Xử nghiêm người đứng đầu để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng 06/06/2024 16:15

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 52/2024 về vụ cháy nhà dân ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

TP.HCM sẽ xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Trong ảnh: Công an kiểm tra PCCC tại nhà dân. Ảnh: NT

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP chủ trì hướng dẫn các đơn vị kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định pháp luật về PCCC&CNCH của chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban quản lý, chủ hộ gia đình, người đứng đầu các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ dân lập, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện... (gọi tắt là các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao).

Công an TP cương quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, không thực hiện các kiến nghị của Cảnh sát PCCC&CNCH. Từ đó, báo cáo kết quả về Bộ Công an, UBND TP HCM trước ngày 15-7.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng tăng cường phối hợp, hướng dẫn quận, huyện,TP Thủ Đức nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng; thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng của các địa phương; báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15-7.

Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM về công tác PCCC&CNCH.

“Chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ban, ngành, chính quyền địa phương nếu không kịp thời, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH, để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao khi chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động” – văn bản nêu rõ.

Riêng UBND quận, huyện, TP Thủ Đức kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để các công trình không được cấp phép hoặc xây dựng không đúng quy định, kinh doanh không phép, trái phép, không được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC của cơ quan thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.