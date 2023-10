Trà Vinh: Bắt 1 phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng tiền mua bán cá

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Thắm (44 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thắm hành nghề mua bán cá lóc tại tỉnh Long An. Năm 2019, Thắm cùng gia đình chuyển về huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh sinh sống và tiếp tục công việc thu mua cá lóc.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Thắm. Ảnh: PH

Từ đầu năm 2021 đến tháng 10-2022, Thắm làm ăn thua lỗ, nợ hơn 3,8 tỉ đồng tiền mua cá của nhiều người trên địa bàn huyện Trà Cú. Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, từ ngày 7 đến ngày 13-11-2022, Thắm nhiều lần mua tổng cộng hơn 27 tấn cá lóc của một bị hại với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và hứa sẽ trả tiền sau bốn ngày.

Tuy nhiên sau khi bán cá, Thắm không trả tiền cho bị hại mà dùng số tiền mà đem trả nợ trước đó và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Thắm nói dối bị hại là mua bán thua lỗ, thất thoát không còn tiền trả.

Khi biết bị lừa bị hại đã tố cáo hành vi của Thắm đến công an.

HẢI DƯƠNG - PHẠM HƠN