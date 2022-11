Trải lòng từ cấp cơ sở sau 1 năm thực hiện chính quyền đô thị ở TP.HCM

Mới đây, HĐND TP.HCM đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) tại TP.HCM ở một số quận. Nhiều địa phương than khó vì “vừa thiếu tiền vừa thiếu người” và mong sớm có những bài toán căn cơ để chính quyền cơ sở có thể phát huy hết hiệu quả của mô hình này.

Có mặt ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, phường đông dân nhất TP.HCM, vào những chiều muộn, chúng tôi vẫn thấy các cán bộ phường miệt mài ngồi máy tính để nhập liệu, sắp xếp hồ sơ dù đã quá giờ làm việc.

Bà Trần Kim Hoàng, cán bộ phụ trách kinh tế phường, là một trong 14 cán bộ không chuyên trách được phường giữ lại sau khi tinh giản theo các quy định. Bà Hoàng từ bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ được chuyển sang phụ trách lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực này trước đó có đến tám người nhưng bây giờ chỉ có một mình bà Hoàng gồng gánh.

“Ban ngày tôi đi địa bàn, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân rồi chiều muộn về làm báo cáo, làm không xong thì mang về nhà làm tiếp” - bà Hoàng kể.

Với 64 đầu việc cố định và nhiều công việc phát sinh, gần như bà Hoàng không có thời gian cho gia đình. “Nhiều hôm 2-3 giờ sáng, người dân gọi báo cháy, thưa kiện, tiếng ồn cũng phải xuống nắm tình hình, báo cáo…” - bà Hoàng nói và mong thời gian tới lĩnh vực này bổ sung người để giải quyết công việc cho người dân được tốt hơn.

Theo ông Trần Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, việc vừa thực hiện Nghị quyết 131 lại vừa thực hiện Nghị định 34/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, phường, đã tinh gọn bộ máy nhân sự từ hơn 60 người xuống còn khoảng 34 người.

Vốn là địa phương chịu nhiều áp lực vì dân số đông, địa bàn rộng, nay lại giảm gần một nửa cán bộ khiến một cán bộ làm việc gấp ba lần, có người phải làm 30-40 đầu việc, thậm chí hơn 64 đầu việc của một cấp cơ sở. “Ở bộ phận kinh tế phường, trước đây có tám cán bộ không chuyên trách, mỗi người quản lý năm khu phố, bây giờ chỉ còn một người ôm trọn 27 khu phố với 64 đầu việc không kể ngày đêm” - ông Dũng dẫn chứng.

Từng chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của phường là 344 người. Ngoài phường An Lạc A có hơn 30.000 dân, còn lại các phường đều trên 80.000 dân, riêng phường Bình Hưng Hòa A là 128.000 dân, khối lượng công việc rất lớn. “Trường hợp phát sinh dịch bệnh thì việc thiếu hụt lực lượng là hoàn toàn có thể xảy ra” - ông Nhựt nhìn nhận.

Ngoài vấn đề biên chế, nhiều lãnh đạo phường, quận nhìn nhận khó khăn lớn nhất hiện nay của CQĐT là vấn đề ngân sách. Bởi khi thực hiện CQĐT, quận, phường từ cấp ngân sách trở thành đơn vị dự toán ngân sách. Quận, phường không còn những khoản kết dư hằng năm để giải quyết các vấn đề cấp bách ở địa phương mà phải chờ TP, trong khi quy trình này cũng không dễ dàng.

Ông Trần Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, chia sẻ: “Đường sá, hẻm nhỏ ở phường xuống cấp rất nhiều nhưng lãnh đạo phường chỉ có thể nhìn. Vừa qua, chúng tôi phải vận động người dân hai bên đường, hẻm bỏ tiền để nâng cấp, trám, dặm. May sao bà con đồng thuận”.

Theo ông Dũng, trong năm 2022 phường đã vận động người dân hỗ trợ phường nâng cấp, sửa chữa khoảng năm tuyến đường nhỏ với kinh phí hơn 100 triệu đồng/tuyến. Ngay cả tuyến đường trước cổng UBND phường cũng vận động người dân trám các ổ gà. Một số tuyến đường lớn phường cũng đề xuất từ đầu năm nhưng chưa có kinh phí, phải đưa vào dự toán năm sau. “Việc dự toán ngân sách từ đầu năm có nhiều cái lợi, giúp mọi công việc được lên kế hoạch, dự trù kinh phí. Tuy nhiên, khi có những việc đột xuất, cấp bách thì “đứng hình”, chờ xin ngân sách” - ông Dũng nói.

Tương tự, ông Trần Khánh Linh, Chủ tịch UBND phường 9, quận 3, cũng cho hay phường gặp khó khăn khi không chủ động được ngân sách để chi cho các vấn đề đột xuất. “Việc dự toán ngân sách tuy được làm từ đầu năm nhưng sau đó phát sinh nhiều vấn đề mà phường cũng không chủ động được, không biết trước được” - ông Linh nói và cho biết các dự án lớn đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn, còn các việc đột xuất như sửa chữa trụ sở khu phố, dặm vá đường, hẻm cũng phải đề xuất lên quận để quận trình Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND phường 9, quận 3 mong rằng việc dự toán ngân sách được chủ động hơn, có nguồn kinh phí dự phòng cho địa phương xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất. “Cái chính vẫn là nhằm phục vụ cho người dân tốt hơn” - ông Linh khẳng định.

Trong khi đó, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, kiến nghị các dự án dân sinh nên phân cấp, ủy quyền cho chủ tịch quận thực hiện. Nếu chủ tịch quận làm sai thì phải chịu trách nhiệm, như vậy mới tăng trách nhiệm của chủ tịch quận trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Từ đó, việc thực hiện CQĐT được quyết liệt hơn.

“Hẻm 3-4 tỉ đồng mà tập trung về TP, đợi Sở Xây dựng gom, đợi duyệt để quận triển khai thì không biết khi nào” - ông Đức nói và cho biết quận có nhiều dự án hứa với người dân, đã ghi vốn nhưng thủ tục chậm.

Ông Đức kể trong giai đoạn chống dịch, quận lập nhiều khu cách ly tập trung tại trường học. Sau cao điểm dịch, quận phải sửa lại nhà vệ sinh ở những điểm này cho học sinh trở lại trường nhưng với kinh phí được duyệt là 6 tỉ đồng cho toàn bộ hệ thống hơn 30 cơ sở giáo dục thì chỉ có thể “quét quét cho đẹp thôi”. Chưa kể, quận còn nợ ngành y tế khoảng 3 tỉ đồng tiền ăn trong khu cách ly, nợ Co.opmart hơn 200 triệu đồng.

Liên quan đến các công trình trọng điểm của quận, ông Võ Văn Đức cũng cho rằng cần ủy quyền cho chủ tịch quận thực hiện. “Nếu từ bây giờ không làm thì tới năm 2025 chắc chắn chỉ chờ hoặc khởi công, động thổ chứ không đi vào hoạt động được” - ông Đức nói và dẫn chứng công trình trụ sở phường Võ Thị Sáu đã trải qua ba nhiệm kỳ, đã ghi vốn rồi nhưng với tiến độ này thì đến năm 2025 chỉ có thể mới động thổ.

Cùng quan điểm, ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đề nghị TP cần phân cấp, ủy quyền mạnh hơn cho các quận trong quá trình thực hiện Nghị quyết 131.

Theo ông Khang, khi cấp quận là cấp dự toán ngân sách thì từ phường, quận, TP phải có kế hoạch chi ngân sách, tạo sự chủ động cho cơ quan quyền lực nhà nước, tức làm việc gì cũng có kế hoạch. Tuy nhiên, có những việc nhỏ, những việc ngoài kế hoạch, việc cấp bách thì cần phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới để “không phải xếp hàng”...

Phân cấp, ủy quyền giúp tiết kiệm nhiều chi phí

Theo báo cáo của UBND TP.HCM ngày 9-9 gửi đoàn giám sát HĐND TP.HCM, thực hiện Nghị quyết 131/2020, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định phân cấp tại một số lĩnh vực như tài chính, KH&ĐT, nội vụ, TN&MT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT...

UBND TP còn ban hành quyết định ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP. Chủ tịch UBND TP cũng ban hành quyết định ủy quyền cho thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND TP.

Việc phân cấp, ủy quyền đã giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ. Việc này còn giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, thủ tục cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do không phải thông qua khâu trung gian.

UBND TP.HCM nhìn nhận TP là địa phương đầu tiên thực hiện ngay tổ chức CQĐT (không thí điểm) nên ở những bước đầu của quá trình triển khai Nghị quyết 131/2020 đã gặp không ít lúng túng.

Trong đó, số lượng công chức tại TP được phân bổ chưa phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc từng vị trí việc làm, quy mô dân số và đặc điểm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, ảnh hưởng đến phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, khi thực hiện CQĐT, UBND quận, phường là đơn vị dự toán ngân sách, điều này khiến các địa phương khó chủ động trong công tác điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng về quốc phòng, an ninh... và nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm trên địa bàn.

Trường hợp có phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp mà chưa được bố trí dự toán, UBND quận phải báo cáo Sở Tài chính để trình UBND TP, HĐND TP xem xét, giải quyết và cần có thời gian giải quyết kinh phí nên thiếu tính kịp thời và chủ động.