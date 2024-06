Tránh những thực phẩm này để giảm nguy cơ phát triển sỏi thận 10/06/2024 11:01

Theo NDTV, sỏi thận hình thành bên trong thận và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường tiết niệu. Đây là một tình trạng đau đớn có thể gây đau dữ dội ở lưng dưới, bụng hoặc bên hông cùng với buồn nôn, nôn, sốt, tiểu ra máu và đi tiểu thường xuyên.

Rau bina là một trong những thực phẩm giàu oxalate bạn phải tránh để ngăn ngừa sỏi thận. Ảnh: iStock

Một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nguy cơ phát triển sỏi thận. Mặt khác, có một số loại thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ của bạn. Dưới đây là những thực phẩm nên tránh để thận khỏe mạnh.

Các thực phẩm cần tránh để giảm nguy cơ phát triển sỏi thận

- Tránh tiêu thụ thực phẩm giàu oxalate như rau bina, củ cải đường, khoai lang, các loại đậu, sô cô la và đậu phộng. Tuy nhiên, kết hợp những thực phẩm này với nguồn canxi có thể giúp cơ thể xử lý oxalate và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

- Hạn chế ăn muối. Hàm lượng natri cao có thể thúc đẩy sự tích tụ canxi trong nước tiểu.

- Protein động vật cũng có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.

- Quá liều vitamin C cũng có thể gây hại cho thận và có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Do đó, chỉ tiêu thụ vitamin C theo lượng khuyến nghị hàng ngày.

- Bạn cũng phải hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là coca cola và đồ ăn nhanh.

Thực phẩm nên ăn để giảm nguy cơ phát triển sỏi thận

- Giữ đủ nước là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sỏi thận. Uống nhiều nước, đặc biệt là nước lọc suốt cả ngày.

- Bạn cũng phải tăng lượng cam quýt ăn vào. Vì vậy, hãy bổ sung đủ chanh, cam và bưởi trong chế độ ăn uống của bạn.

- Ăn đủ canxi để điều chỉnh nồng độ oxalate. Thiếu canxi có thể làm tăng nồng độ oxalate. Vì vậy, hãy bổ sung đủ thực phẩm giàu canxi vào chế độ ăn uống cùng với vitamin D để hấp thu tốt hơn.

- Thuốc và biện pháp phòng ngừa đúng đắn có thể giúp điều trị và ngăn ngừa sỏi thận. Nếu bạn có nguy cơ cao hơn, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.