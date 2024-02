Trình Thủ tướng đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ngay quý I-2024

Ngày 1-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ tháng 2-2024.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết trong tháng 1, ngành du lịch TP ghi nhận sự phục hồi. Trong đó, doanh thu toàn ngành đạt gần 13.000 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và bằng 20% của cả nước; số lượng khách quốc tế, khách nội địa, doanh thu toàn ngành đều tăng.

Qua khảo sát, doanh thu trong đợt cao điểm Tết vẫn tăng. Song, dự kiến các chỉ số của ngành du lịch trong quý I-2024 và các tháng sau có thể không tăng cao như tháng 1 vừa qua.

Theo bà Hoa, mức chi tiêu của các doanh nghiệp có chiều hướng giảm so với mọi năm. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng ảnh hưởng phần nào đến việc chi tiêu cho dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn.

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết dự báo của các hiệp hội cho rằng kinh tế TP đã bắt đầu tích cực trở lại. Hai ngành khó khăn nhất là dệt may, da giày và đồ gỗ đã có đơn hàng đến quý II-2024.

Về hàng hóa Tết, ông Vũ cho biết để đảm bảo cung ứng, mỗi ngày có khoảng 11.000 tấn hàng qua ba chợ đầu mối. Hiện, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Tài chính bình ổn thị trường, giữ giá và đảm bảo hàng một tháng trước và sau Tết, không để diễn ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Tháng 1-2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ; doanh nghiệp thành lập mới tăng 30,2%, vốn đăng ký tăng 117,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.700 tỉ đồng, đạt 11,33% dự toán và bằng 94,22% so cùng kỳ (tức giảm 5,8%). Xuất khẩu ước đạt 3,8 tỉ USD, giảm 4,2% so với tháng trước, nhưng tăng 23% so cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 4,6 tỉ USD, giảm 5,3% so với tháng trước, nhưng tăng 21%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước giảm 4,5% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ (do cùng kỳ là tháng tết).