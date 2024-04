Trộm xe máy ở Đà Lạt, bị CSGT chặn bắt ở Đạ Huoai 29/04/2024 15:02

(PLO)- Khi Lê Chiv lên xe khách bỏ trốn thì Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai đón lõng, bắt giữ ở chân đèo Bảo Lộc.