Trốn truy nã 31 năm bị bắt trong vỏ bọc thầy dạy lái xe

(PLO)- Sau 31 năm bị truy nã, ông Hùng bị bắt khi đang là giáo viên dạy lái xe một trung tâm ở quận 12.



Ngày 20-12, một nguồn tin của PLO, cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ Võ Văn Hùng (SN 1966, quê Quảng Nam), người bị công an truy nã về tội “chống người thi hành công vụ” từ năm 1991.

Theo nguồn tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 20-12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt bị can Hùng trước một trung tâm dạy lái xe trên địa bàn phường Thới An, quận 12.

Thời điểm bị bắt, ông Hùng là đang là giáo viên dạy lái xe và công an đã đưa bị can Hùng về trụ sở Công an phường Thới An để lập hồ sơ.

Năm 1989, ông Hùng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, đến năm 1991, ông Hùng bị truy nã về tội trên.

NGUYỄN YÊN