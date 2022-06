Trốn truy nã còn đột nhập bệnh viện ăn trộm

Ngày 2-6, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, lực lượng công an phường Nam Lý vừa bắt giữ bị can truy nã Hà Văn Thương (SN 1992, trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo cơ quan công an, Thương bị công an huyện Quảng Ninh ra Quyết định truy nã số 02/QĐTN-CSĐT, ngày 22-3-2022 về tội trộm cắp tài sản.

Trong thời gian trốn truy nã, Thương tiếp tục đột nhập vào bệnh viện và một quán internet trên địa bàn phường Nam Lý để trộm cắp.

Cụ thể, ngày 27-5, lợi dụng sơ hở, Thương đã đột nhập vào khoa Gây mê hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) lấy trộm 1 chiếc điện thoại hiệu OPPO A16K trị giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 28-5, Thương tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại quán Internet “PEPE” và lấy cắp 1 chiếc điện thoại IPHONE 8, trị giá 12 triệu đồng.

Công an phường Nam Lý đã xác minh, thu hồi tài sản của hai vụ việc trộm tài sản trên. Đồng thời tiến hành bàn giao Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh.