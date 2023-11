Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre 9 năm chưa nộp tiền thuê đất

(PLO)-Những câu chuyện đau lòng, mất mát do tai nạn giao thông được chia sẻ tại Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.