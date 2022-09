Trưởng ban Dân vận Quận ủy làm Phó Chủ tịch quận 5, TP.HCM

18/09/2022 07:37

(PLO)- Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.