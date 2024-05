Trưởng Công an huyện giữ chức Trưởng phòng PC01 Công an Bình Thuận 16/05/2024 11:36

(PLO)- Công an Bình Thuận vừa điều động 2 thượng tá giữ chức vụ Trưởng phòng PC01 và Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định điều động Thượng tá Ung Chiêu Thành, Trưởng Công an huyện Đức Linh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Ung Chiêu Thành.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng ký quyết định điều động Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Trưởng phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Đại tá Trần Văn Mười (phải), Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Xuân Tiếu.

Được biết, đây là hai sĩ quan Công an được đánh giá có năng lực, trong đó Thượng tá Ung Chiêu Thành từng là Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đến tháng 5-2020 được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Còn Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, từng là Phó Trưởng Công an thị xã La Gi, tháng 2-2021 được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.