Trưởng Công an TP Nam Định qua đời ở tuổi 43

Sáng 12-11, nguồn tin của PLO thông tin vào đêm 11-11, Thượng tá Đặng Đức Hảo, 43 tuổi, Trưởng Công an TP Nam Định, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Thượng tá Đặng Đức Hảo đã tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu xác định Thượng tá Hảo tử vong do bệnh lý.

Thượng tá Đặng Đức Hảo đã được gia đình, người thân đưa về nhà. Lực lượng Công an tỉnh Nam Định cùng gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian gần đây Thượng tá Đặng Đức Hảo được biết đến là người tham gia nhiều chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và ma túy sử dụng vũ khí nóng nói riêng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

“Thượng tá Đặng Đức Hảo đã cùng tham gia triệt phá nhiều chuyên án ma túy phức tạp, thường mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng để tẩu thoát. Tuy nhiên, Thượng tá Đặng Đức Hảo không lùi bước trước những khó khăn và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó” - nguồn tin nói thêm.

Thượng tá Đặng Đức Hảo qua đời trong niềm tiếc thương của người thân, đồng đội, bạn bè và nhiều người dân.

