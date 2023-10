Trường hợp nào phải đổi bằng lái xe?

Sở GTVT TP.HCM đã khuyến cáo người dân thật sự có nhu cầu đổi giấy phép lái xe (GPLX) mô tô (cấp trước ngày 1-7-2012) từ giấy sang vật liệu PET nên đăng ký nộp hồ sơ qua tổng đài 0281081 để lấy số thứ tự.

“Hiện GPLX bằng giấy bìa vẫn sử dụng bình thường và không bắt buộc phải đổi sang loại thẻ PET”- Sở GTVT nhấn mạnh trước tình trạng người dân đổ xô đi đổi GPLX dù chưa có quy định nào bắt buộc.

Các trường hợp phải đổi GPLX

Điều 37 văn bản hợp nhất số 19/VBHN (hợp nhất Thông tư (TT) 12/217, TT 39/2019, TT 01/2021 và TT 04/2022 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX)), quy định các trường hợp phải đổi GPLX.

Sở GTVT TP.HCM khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi đổi GPLX. Ảnh: TN

Người có GPLX có thời hạn thực hiện việc đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi GPLX.

Người có GPLX hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi GPLX từ hạng D trở xuống.

Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý GPLX làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Riêng với trường hợp đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET, được khuyến khích thực hiện mà không bắt buộc. Hiện các GPLX bằng giấy bìa vẫn sử dụng bình thường khi tham gia giao thông.

Đối tượng được đổi GPLX

Theo quy định các đối tượng được đổi GPLX gồm: Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

Người có GPLX của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng;

Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có GPLX Việt Nam đổi từ GPLX nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi GPLX;

Người có GPLX quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng…), nếu có nhu cầu được đổi GPLX;

Người có GPLX do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công an nhân dân), nếu có nhu cầu được GPLX;

Người có GPLX mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi GPLX mới;

Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam;

Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có GPLX quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam;

Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp GPLX quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam.

Sở GTVT TP.HCM có 3 địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX gồm: số 252 Lý Chính Thắng (quận 3), số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) và 111 Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

THY NHUNG