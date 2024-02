(PLO)- Công an tỉnh Long An đã khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và bắt được thủ phạm sau 48 giờ gây án.

Sáng 28-2, thông tin Công an huyện Bến Lức (Long An), cho biết đã bắt được thủ phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Bến Lức.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 25-2, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận thông tin trên địa bàn khu phố 8, thị trấn Bến Lức xảy ra một vụ sử dụng hung khí gây thương tích.

Nạn nhân là anh PCD (42 tuổi, ngụ huyện Bến Lức). Anh D được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26-2.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an huyện đã phân công Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra, truy xét nhanh kẻ đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Với tinh thần cương quyết, tấn công tội phạm cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, các lực lượng đã nhanh chóng truy xét, làm rõ thủ phạm sau 48 giờ xảy ra vụ án.

Những người này là Lưu Phi Khải, Nguyễn Tấn Phát, Trịnh Hoài Phong (cùng ngụ huyện Bến Lức) và Trần Văn Bằng (tuổi từ 31 đến 34, ngụ Cà Mau). Trong đó, Khải được xác định là kẻ đã trực tiếp dùng dao đâm chết anh D.

Trước thành tích đạt được trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, đã biểu dương và trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức, số tiền 15 triệu đồng.

