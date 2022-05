Truy tìm người con rể của gia đình có 3 người bị sát hại

Ngày 29-5, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định truy tìm ông Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa). Lý do, ông Hải là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ giết người xảy ra tại nhà cha vợ cũ của mình là ông Nguyễn Cu (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung).

Theo cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa, hiện không rõ ông Đoàn Minh Hải đang ở đâu; cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đề nghị các đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên; công an các huyện, thị xã, thành phố; công an các xã phường, đơn vị thuộc Công an thị xã Đông Hòa phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy ông Đoàn Minh Hải, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa qua số điện thoại 02573.532010 hoặc cơ quan công an cấp trên.

Sáng 29-5, người dân địa phương phát hiện ba người trong gia đình ông Nguyễn Cu chết trong nhà nên báo cơ quan chức năng. Ba nạn nhân gồm ông Nguyễn Cu, bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu) và chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, con gái ông Cu). Khi người dân phát hiện ba người trên tử vong thì không thấy con gái chị Dương là cháu NTTV ở nhà ông Cu.

Sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy cháu V đang ở nhà nội của cháu cũng tại phường Hòa Hiệp Trung. Thông tin ban đầu cho hay cháu V được đưa về nhà ông bà nội ngày 28-5 nhưng không rõ ai đưa cháu về vì vợ chồng ông Cu, chị Dương đã tử vong trong khi Đoàn Minh Hải mất dạng.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị Dương có với nhau một con chung là bé gái NTTV (3 tuổi) và đã ly hôn cách đây hơn hai năm. Chị Dương cùng con gái về ở nhà cha mẹ ruột của mình. Một số người dân cho biết gần đây, Hải thường xuyên đến nhà chửi mắng, đe dọa những người trong gia đình chị Dương để giành quyền nuôi con.

Theo người dân địa phương, tối 28-5 mẹ ông Cu là bà Trần Thị Hiên (85 tuổi) đi đám giỗ về muộn, thấy nhà ông Cu đóng cửa, tắt đèn. Ông Hiên gọi mở cửa nhưng không có ai ra mở. Nghĩ vợ chồng con trai đi vắng, bà Hiên nằm ngủ ngoài hiên nhà. Bà Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra trong nhà.

Một số người là hàng xóm của gia đình ông Cu cho biết họ cũng không nghe thấy điều gì bất thường từ nhà ông Cu trong chiều và tối 28-5 do các ngôi nhà ở khu vực này cách xa nhau hàng chục mét. Đến sáng 29-5, bà Hiên nhờ hàng xóm đến mở cửa vào bên trong mới phát hiện mới phát hiện ba người trong gia đình ông Cu đã tử vong trong nhà với nhiều dấu vết máu.

Một lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ trọng án với ba người bị sát hại và khẩn trương truy tìm nghi phạm.