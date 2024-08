Truy tố đối tượng trốn truy nã 14 năm sau khi đánh người tử vong trong đám cưới 23/08/2024 14:48

(PLO)- Chỉ vì một chuyện nhỏ tại đám cưới, bị can dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong sau đó trốn truy nã suốt 14 năm.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Long (SN 1989, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) về tội giết người.

Vụ việc xảy ra từ 14 năm trước, sau khi gây án, bị can đã bỏ trốn và bị truy nã.

Theo cáo trạng, ngày 10-9-2010, anh Ch tổ chức đám cưới và dựng rạp tại nhà ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tối ngày hôm đó, anh Ch mời họ hàng và một số bạn bè đến uống nước tại đám cưới.

Khoảng 20h cùng ngày, một nhóm 6 thanh niên trong đó có anh Đỗ Viết Tưởng (đều là người cùng làng), đi ngang qua đám cưới nhà anh Ch. Mặc dù không quen biết anh Ch nhưng nhóm thanh niên vẫn vào trong rạp cưới uống nước, nghe nhạc.

Trong lúc nhóm anh Tưởng đang uống nước thì Nguyễn Đình Long ngồi ở bàn bên cạnh tung chén nước trúng vào bàn của nhóm anh Tưởng làm vỡ chiếc chén. Thấy vậy, nhóm anh Tưởng quay ra mắng chửi bàn của Long dẫn đến mâu thuẫn xô xát nhau.

Sau đó, hai nhóm cầm ghế nhựa giơ lên đe dọa và đuổi đánh nhau chạy ra khỏi rạp cưới. Do bị người trong rạp cưới đuổi đánh, một số người trong nhóm anh Tưởng bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau.

Sau đó, Nguyễn Đình Long từ phía trong ngõ chạy đến sau lưng, cầm gạch đập vào đỉnh đầu bên trái anh Tưởng làm nạn nhân gục ngã xuống đường và tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 10-1-2024, Long bị bắt theo quyết định truy nã về tội giết người.

Kết quả điều tra xác định, những người tham gia vụ việc có hành vi đuổi đánh nhau từ rạp cưới ra ngoài đường có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên CQĐT không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, gia đình anh Đỗ Viết Tưởng yêu cầu bị can Long phải bồi thường 350 triệu đồng và đề nghị xử lý bị can Long theo pháp luật. Hiện, bị can Long chưa bồi thường cho gia đình anh Tưởng.