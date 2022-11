Truy tố giám đốc ngân hàng cho vay trái quy định

(PLO)- Giám đốc ngân hàng đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, lập hồ sơ giải ngân hai khoản vay mà không kiểm tra, thẩm định theo quy định, tài sản thế chấp không đảm bảo, gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Quốc Dũng (chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Bất động sản Đạt Thành Hưng) và Vũ Đình Phú (giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174, BLHS có khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.



Nguyễn Thị Phương Nam (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh An Sương) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 BLHS (có khung hình phạt 12-20 năm tù).

Theo hồ sơ vụ án, Phú thành lập và điều hành hai công ty Phú Thịnh và Song Long. Từ năm 2008 - 2009, hai công ty này ký nhiều hợp đồng thuê tài chính với Công ty Cho thuê tài chính II - chi nhánh Bình Dương (ALC II Bình Dương), thuộc Agribank. Tính đến ngày 27-12-2011, tổng nợ gốc, tiền lãi, lãi quá hạn của hai công ty này tại ALC II Bình Dương là hơn 60,7 tỉ đồng.

Cùng lúc đó, bà Nam, đại diện Agribank An Sương ký các hợp đồng gửi tiền với Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), sau đó không thu hồi được. Tính đến năm 2011, tổng dư nợ của ALC II đối với Agribank An Sương là 60 tỉ đồng.

Để thu hồi khoản trên, bà Nam đã bàn bạc với Dũng thành lập công ty, mua lại dự án khu nhà ở phía đông rạch Thủ Lựu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mà Phú đang muốn bán để trả nợ, Agribank An Sương sẽ cho vay tiền mua lại dự án. Sau đó, Dũng thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, nộp các báo cáo tài chính và phương án trả nợ khống để hợp thức hóa hai hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 75 tỉ đồng tại Agribank An Sương, tài sản thế chấp là dự án Rạch Thủ Lựu. Công ty Đạt Thành Hưng cũng cam kết sẽ trả cho Công ty Phú Thịnh một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỉ đồng. Cuối năm 2011, Agribank An Sương giải ngân khoản tiền vay 60 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng vào tài khoản Công ty Phú Thịnh.

Từ đó, Công ty Phú Thịnh chuyển số tiền này trả nợ cho ALC II Bình Dương. ALC II Bình Dương chuyển tiếp 60 tỉ đồng này trả nợ cho Agribank An Sương theo phương pháp đối trừ nợ. Đối với khoản vay 15 tỉ đồng, Phú biết Dũng vay để sử dụng cá nhân và tài sản Công ty Đạt Thành Hưng thế chấp tại Agribank không đảm bảo, nhưng Phú vẫn đồng ý nhận hộ tiền giải ngân, giúp sức cho Dũng chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định bà Nam đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, lập hồ sơ giải ngân hai khoản vay với tổng số tiền 75 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng mà không kiểm tra, thẩm định theo quy định, tài sản thế chấp không đảm bảo, gây thiệt hại cho Agribank An Sương hơn 60 tỉ đồng.

