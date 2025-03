Từ điều tra của Pháp Luật TP.HCM, 12 bảo vệ khu công nghệ cao 'bảo kê' xe chạy giờ cấm bị bắt

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM thông tin đang điều tra vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đến nay PC03 đã khởi tố, tạm giam 12 bị can gồm: Nguyễn Giang Sơn và các đồng phạm là hai đội phó Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (cùng ngụ TP Thủ Đức) và chín tổ trưởng, tổ phó đội bảo vệ là Trần Phát Vĩnh Thanh, Lê Hiếu Tài, Hồ Ngọc Anh Tiến, Nguyễn Hữu Khu, Đoàn Ngọc Thịnh, Vương Minh Thái, Nguyễn Tấn Thanh, Lương Văn Phước, Lê Văn Dương.

12 người bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra, tuyến đường đi qua Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP.HCM hướng từ cổng đường Xa lộ Hà Nội (D1) và chiều ngược lại từ cổng đường Võ Chí Công (D2) do Sở Giao thông vận tải TP.HCM quản lý.

Tuyến đường được lắp đặt các biển báo cấm các xe vận tải trên 3,5 tấn, các xe không phục vụ trong Khu công nghệ cao lưu thông ra - vào Khu công nghệ cao trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ.

Công an xác định, từ đầu năm 2020, Sơn là Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu công nghệ cao, đã nhận tiền của các doanh nghiệp có xe vận tải trên 3,5 tấn và cho phép được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm.

Hàng tháng, Sơn thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng và bàn bạc với hai đội phó là Đạt, Hổ để phổ biến cho chín tổ trưởng, tổ phó đội bảo vệ biết.

Tiếp đó, Đạt gửi danh sách xe tải của các doanh nghiệp trên qua nhóm Zalo để các bảo vệ của Khu công nghệ cao nắm được. Khi các xe đến chốt trực thì bảo vệ kiểm tra danh sách xe, nếu đúng các xe đã “chung chi” thì đồng ý cho qua.

Hàng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng, Hổ từ 3-5 triệu đồng; còn các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020-2022, Sơn chia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; các thành viên bảo vệ còn lại được chia từ 100.000-300.000 đồng (tùy vào tháng xe ít hay nhiều).

PC03 đề nghị các doanh nghiệp, tài xế liên quan đến vụ việc nêu trên khẩn trương liên hệ điều tra viên Trần Mạnh Tuấn, Đội 4/PC03 để làm việc và cung cấp tài liệu.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải loạt bài điều tra “Mua đường cho xe đi vào giờ cấm” phản ánh thực trạng nói trên.

Sau khi báo phản ánh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (cũ) đã phối hợp với Đội CSGT – TT mời những người đại diện của các xe chạy trong khung giờ cấm mà báo phản ánh lên làm việc.

Đồng thời, công an cũng làm việc với Đội trưởng, Đội phó và nhân viên bảo vệ của Khu công nghệ cao.

Qua làm việc, bước đầu đại diện các nhà xe và những người của Đội bảo vệ Khu công nghệ cao thừa nhận có chung chi hàng tháng và nhận tiền, phân chia tiền để các xe trên 3,5 tấn lưu thông vào giờ cấm.

Theo một cán bộ của Khu công nghệ cao, Đội bảo vệ khu CNC chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tại Khu công nghệ cao.