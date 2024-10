Từ Hải Dương đến Bình Thuận đầu thú sau 27 năm trốn truy nã 26/10/2024 23:32

(PLO)- Qua sự kiên trì vận động, thuyết phục của công an và gia đình, bị can quyết định ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã.

Ngày 26-10, bị can Nguyễn Văn Tốt (50 tuổi, ngụ Hải Dương) đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú sau 27 năm trốn truy nã.

Nguyễn Văn Tốt ra đầu thú sau 27 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, ngày 15-10-1997, nhóm công nhân Xí nghiệp xây lắp 18 làm việc tại Nhà máy đường Bình Thuận (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) tụ tập gây rối, đánh nhau, cản trở cán bộ công an huyện Hàm Thuận Bắc đang thực hiện nhiệm vụ, trong đó có Nguyễn Văn Tốt (lúc đó 23 tuổi, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Sau đó, Tốt bỏ trốn, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Công an nên ngày 18-11-1997, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Nguyễn Văn Tốt về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích.

Nhờ vận động của công an, gia đình, sau 27 năm trốn truy nã, Tốt quyết định ra đầu thú.

Quá trình trốn truy nã, Tốt đã di chuyển đến nhiều địa bàn thuộc nhiều tỉnh thành và không có nơi ở ổn định. Tuy nhiên, Tốt vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình ở Hải Dương.

Nắm được nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh truy bắt đối tượng; đồng thời, kiên trì thuyết phục người thân vận động Tốt ra đầu thú.

Với sự vận động tích cực của Cơ quan điều tra và gia đình, sau 27 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Tốt quyết định ra đầu thú.