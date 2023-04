Từ kiện hàng gửi đi Úc có ma túy, Biên phòng bắt nghi phạm đang trốn ở Campuchia

(PLO)- Từ thông tin của Hải quan về kiện hàng gửi đi Úc có 1 kg ma túy, Công an TP.HCM phát công văn đề nghị Biên phòng phối hợp và nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trốn tại Campuchia.

Liên quan vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông (Campuchia) bắt giữ Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) rồi bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi vận chuyển ma túy, công an đang tiếp tục điều tra.

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chiều 23-4, Đồn tiếp nhận thông tin từ Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP.HCM. Nội dung là Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện một kiện hàng nghi vấn chứa ma túy xuất đi Úc.

Kiện hàng ghi người gửi là Đỗ Văn Trọng, địa chỉ ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long kèm thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận tại Úc.

Kiện hàng được vận chuyển từ Bưu cục Vĩnh Long (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đến TP.HCM để làm thủ tục gửi đến cho người tên David Nguyễn (Australia).

Quá trình soi chiếu, Hải quan TP.HCM phát hiện nghi vấn nên kiểm tra thủ công kiện hàng, phát hiện bên trong chứa 8 hộp khẩu trang y tế, trong mỗi hộp đều có một số khẩu trang chứa chất bột màu trắng.

Test nhanh chất bột màu trắng dương tính với thuốc thử heroin (trọng lượng khoảng 1kg) nên Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cho lưu kho.

Ngày 22-4, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh gửi văn bản đến Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP.HCM và đơn vị này nhanh chóng xác minh người vận chuyển số ma túy này đến Bưu cục Vĩnh Long là Việt (có hộ khẩu thường trú xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Qua công tác truy xét, Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TP.HCM nắm được thông tin Việt đang ở tỉnh Long An chuẩn bị vượt biên sang Campuchia, nên đã gửi văn bản đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây đề nghị phối hợp bắt giữ Việt.

Sáng 24-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Việt đang ở quán karaoke Tho Mo thuộc khu vực cửa khẩu Sôm Rông (huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) cách biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tân khoảng 1km.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhanh chóng thông báo và đề nghị Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông hỗ trợ đưa nghi phạm về Việt Nam.

Khi nghi phạm Việt vào đến bãi giữ xe ấp xã Mỹ Quý Tây, Tổ công tác của Đồn đã tiếp cận, kiểm tra người và ô tô 51K -183-62 do Việt điều khiển.

Qua tiến hành kiểm tra khám xét, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 3 túi ni lông có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Sau đó, Việt được đưa về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc, tại đây Việt thừa nhận 3 túi ni lông màu trắng là ma túy loại ketamine, kết quả cân có trọng lượng 41,27 gam.

Đến sáng 25-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Việt cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Biên phòng Long An bắt kẻ vận chuyển ma túy trốn sang Campuchia (PLO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông của nước bạn, bắt giữ nghi can vận chuyển ma túy đang trốn sang Campuchia.

HUỲNH DU