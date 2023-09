Số chó, mèo mắc bệnh dại được phát hiện trong 9 tháng qua lên tới 270 con, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, cả nước ghi nhận 64 người, ở 26 tỉnh thành, chết do bệnh dại, tăng 18% so với 2022.

Các con số này, theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y - Bộ NN&PTNT, có mối liên hệ với kết quả công tác tiêm phòng dại trên cả nước, mới đạt hơn 46% kế hoạch. Gia Lai là tỉnh kém nhất, và có số lượng người chết vì bệnh dại, với 11 ca.

“Cả nước chỉ có 12 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo theo quy định. Còn lại 52 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ tiêm dưới 70%, không đạt yêu cầu” - ông Long nói.

Họp báo do Bộ NN&PTNT tổ chức hôm qua, 29-9, lãnh đạo Cục Thú y cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến việc tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo chưa đạt, nhưng chủ yếu do nhận thức của các cấp chính quyền địa phương trong phòng, chống bệnh dại còn chưa tới, dẫn đến việc không quản lý, không nắm được số lượng thực của đàn chó. Cùng với đó, lực lượng thú y còn mỏng nên việc tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục trưởng Cục Thú y, Thủ tướng đã có Quyết định 2151 về Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Gần đây nhất, ngày 21-4, Thủ tướng tiếp tục ra Chỉ thị 21 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại. Tuy nhiên việc tổ chức triển khai ở dưới địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh phí, chi phí phòng chống bệnh dại ở các địa phương thấp, cán bộ thú ý thiếu phương tiện, dụng cụ làm việc.

Để khắc phục dịch bệnh dại, ông Long cho biết, Bộ NN&PTNT đã tham mưu Thủ tướng một mặt ra Chỉ thị 21, mặt khác lập đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra, nhắc nhở… Ông chia sẻ:

“Hiện Cục đang cùng tổ chức quốc tế và các địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để cập nhật thông tin chi tiết đến từng xã, phường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cần nghiên cứu vaccine phòng bệnh dại theo cách cho ăn sẽ thuận tiện hơn, thay vì phải tiêm phòng như hiện nay.

Trước mắt chưa nghiên cứu, tự sản xuất được thì Cục Thú y đang làm thủ tục để nhập khẩu vaccine loại này”.

Trong buổi họp báo, Cục trưởng Thú y Nguyễn Văn Long kiến nghị sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như thú y. Theo đó, trường hợp nuôi chó thả rông để chó cắn người, cắn chết người, hoặc không tiêm phòng phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Còn quy định hiện hành, chủ để chó cắn người chỉ bị xử phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe.

AN HIỀN