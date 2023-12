Từ vụ sập trần gỗ lớp học: Để không còn những lớp học mất an toàn

(PLO)- Trước sự việc sập trần gỗ lớp học khiến 2 em học sinh bị thương nặng, bạn đọc bày tỏ nỗi xót xa và yêu cầu cần kiểm tra kỹ chất lượng cơ sở vật chất trước năm học mới nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Vừa qua, Báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Sập trần gỗ lớp học, nhiều học sinh, giáo viên bị thương nặng” về nội dung lớp học 11A9 của Trường PT Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An) bị sập trần gỗ khiến một em bị chấn thương sọ não, một em bị chấn thương cột sống, gãy chân và 8 em còn lại bị xây xước ngoài da. Theo đó, Công an TP Vinh, Sở GD&ĐT, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận về bài viết, nhiều bạn đọc bày tỏ nỗi xót xa và cầu chúc các em học sinh sớm hồi phục, ổn định việc học. Ngoài ra, một số khác cho rằng cần có biện pháp xử lý và ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra.

Mong các em sớm bình phục

Bạn đọc Ngọc Mẫn bình luận: “Thương các em học sinh quá! Chúc 2 em sớm xuất viện, hồi phục sức khỏe để quay trở lại lớp học. Mong là nhà trường nhanh chóng sửa chữa phòng học để học sinh và thầy cô an tâm sử dụng”.

Bạn đọc Dung Yến bức xúc: “Còn nhớ năm 2020, vụ việc cổng trường đổ sập làm 3 em tử vong tại Lào Cai khiến dư luận bàng hoàng, bây giờ lại thêm một vụ đau lòng. Trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường đặt ở đâu mà lại để những chuyện như vậy xảy ra? Tôi đề nghị phải làm rõ, xử lý nghiêm minh để làm gương”.

“Sắp đến Tết rồi còn gặp sự cố nghiêm trọng như vậy thì thật đáng buồn. Mong nhà trường đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các em bị thương nặng. Đồng thời, cần giúp các em bổ sung bài vở để không bị quên kiến thức” – bạn đọc Trần Tấn viết.

Bạn đọc An Hân chia sẻ: “Nhà trường quá cẩu thả và qua loa trong khâu kiểm tra cơ sở vật chất trước khi bắt đầu năm học mới. Nếu kiểm tra kỹ và sớm phát hiện chỗ bị hư hỏng, mục nát thì đã không xảy ra cớ sự này”.

Sự việc như một lời nhắc nhở các trường học cần thường xuyên kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh.

Cần kiểm tra cơ sở vật chất trước năm học mới

“Sao bây giờ vẫn có trường dùng trần gỗ không an toàn như vậy nhỉ? Nên xây trần tôn lạnh có đòn tay hoặc thay thế bằng vật liệu khác, an toàn với không gian lớp học” – bạn đọc Lê Đình Huy viết.

Bạn đọc Hạnh Lê cho rằng: “Sử dụng trần gỗ thì qua một thời gian dài sẽ bị mối mọt, chưa kể thời tiết Việt Nam nóng ẩm sẽ khiến gỗ bị ẩm mốc nhanh hơn. Có lẽ trường đã không thường xuyên kiểm tra tình trạng của trần gỗ để sớm tu bổ nên trần nhà mới đổ ập xuống ngay giữa tiết học. Hy vọng là sau sự cố lần này nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và nhanh chóng kiểm tra các phòng học còn lại để chắc chắn không gặp vấn đề tương tự”.

Bạn đọc Hà Nhi đề xuất: “Trước thềm năm học mới, nhà trường cần tổ chức kiểm tra, ghi nhận tình trạng từng cơ sở vật chất trong khuôn viên trường. Phát hiện cái gì hư hỏng, mục nát hoặc có dấu hiệu rơi rớt thì phải sửa ngay. Song song với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương cũng cần cử các đoàn xuống kiểm tra cơ sở vật chất của mỗi trường bên cạnh công tác kiểm tra chất lượng dạy học”.

TUYẾT NHUNG