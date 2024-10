Tuần tra giao thông phát hiện 1 học sinh dương tính với ma túy 19/10/2024 15:03

(PLO)- Một nam học sinh dương tính với ma túy ở Thị xã Phú Thọ vừa bị công an địa phương phát hiện trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 19-10 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, công an thị xã Phú Thọ phát hiện học sinh dương tính với ma túy.

Công an Thị xã Phú Thọ xử lý các học sinh vi phạm. Ảnh CA

Qua công tác điều tra cơ bản, rà soát nắm tình hình về các đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên, ngày 18-10, Đội CSGT-TT Công an thị xã Phú Thọ kiểm tra em học sinh Trần Thái S (16 tuổi, ngụ phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ), điều khiển xe máy nghi vấn sử dụng ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy nam học sinh dương tính với ma túy.

Qua xác minh, Trần Thái S là học sinh của một Trung tâm ở thị xã Phú Thọ, nam sinh này cũng khai báo trước đó đã sử dụng cần sa.

Đội CSGT-TT, Công an thị xã Phú Thọ đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21-12-2023 của Thủ tướng, từ ngày 1-10 đến nay, Công an thị xã Phú Thọ đã lập biên bản xử lý 366 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt 294 triệu đồng; tạm giữ 87 phương tiện, tước 17 GPLX, trong đó có 98 trường hợp vi phạm là học sinh.