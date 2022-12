Từng nói ‘kêu oan suốt đời’, cựu đại tá nay nhận tội và khắc phục 5,6 tỉ

(PLO)- Trong phiên sơ thẩm, cựu đại tá biên phòng từng nói “kêu oan suốt đời”, nhưng đến phúc thẩm thì nhận tội, chủ động khắc phục 5,6 tỉ đồng.

Chiều 28-12, đại diện VKS Quân sự Trung ương công bố bản luận tội đối với chín bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “bảo kê” xăng lậu xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển Việt Nam.

Vụ án này, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang, kháng cáo kêu oan về mức án chung thân cho hai tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên, trước khi bước vào phần xét hỏi, ông Thế Anh bất ngờ thừa nhận tội danh nhận hối lộ, do đó chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan.

Theo đại diện VKS, căn cứ lời khai của bị cáo Nguyễn Văn An (em họ Thế Anh) và dữ liệu các cuộc gọi, có đủ căn cứ xác định An được Thế Anh giao đi nhận tổng số 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng do “ông trùm” xăng lậu Phan Thanh Hữu hối lộ.

Quá trình xét xử, dù thừa nhận hành vi nhận hối lộ, bị cáo Thế Anh lại khai rằng chỉ nhận khoảng 120.000 USD chứ không phải 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng; việc đưa tiền là sự tự nguyện của ông Hữu, không có đòi hỏi hay sự thỏa thuận giúp đỡ, "bảo kê" cho hoạt động buôn xăng lậu.

Bị cáo vẫn kêu oan tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, khẳng định không "cho tiền, xúi giục" em họ bỏ trốn để tránh truy tố.

Cựu đại tá còn xin HĐXX xem xét đến các công lao mà mình lập được khi công tác như triệt phá đường dây, thu giữ hàng trăm kg ma túy qua đường biển, chủ trì chuyên án chống ma túy xuyên quốc gia, rất nhiều bằng khen…

Đại diện VKS đánh giá cựu đại tá chỉ "thành khẩn một phần", trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nộp khắc phục tổng 5,6 tỉ đồng, nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo tội danh nhận hối lộ mà trước đó bị tuyên chung thân. Với tội còn lại, VKS đề nghị giữ nguyên mức án hai năm tù.

Giống với anh họ, bị cáo Nguyễn Văn An từng kháng cáo kêu oan nhưng cũng bất ngờ thay đổi sang thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Bị cáo còn khai tự sang Lào tìm việc, không liên quan đến Thế Anh.

Về các lời khai trước đó cho rằng Thế Anh là người đưa tiền, dặn sang nước nào đó "lánh tạm một thời gian", bị cáo An nói do bị ép buộc nhưng không đưa ra được bằng chứng chứng minh. VKS nhận định thái độ của An là "loanh quanh đổ lỗi cơ quan điều tra", không thành khẩn nên không có căn cứ để giảm án.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Lê Văn Phương, cựu phó phòng CSGT Công an Trà Vinh (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng) và Phạm Hồ Hải, cựu trưởng đại diện cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng, cùng tội nhận hối lộ).

Hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (án sơ thẩm tuyên 15 năm tù) và Lê Xuân Thanh (án sơ thẩm tuyên 12 năm tù, cùng tội nhận hối lộ), cựu tư lệnh Cảnh sát biển không được đề nghị giảm án. Lý do, các bị cáo có trình bày một số nội dung liên quan đến thành tích cá nhân nhưng đều đã được cấp sơ thẩm xem xét…

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, “ông trùm” Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng.

Để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, CSGT…

Trong đó, hai cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4 là Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh lần lượt nhận hối lộ 6,9 tỉ đồng và 1,8 tỉ đồng; Nguyễn Thế Anh nhận 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng…

